Himachal News: मक्की तोड़ते परिवार पर रंगड़ों ने कर दिया हमला, पांच लोग पहुंचाए अस्पताल; एक की हालत गंभीर

Himachal Pradesh Mandi News मंडी जिले के उरला गांव में रंगड़ों के झुंड ने मक्की तोड़ रहे एक परिवार पर हमला कर दिया जिसमें पांच सदस्य घायल हो गए। घायलों में से एक की हाल त गंभीर है। हाल ही में कुन्नू पंचायत में भी ऐसी ही घटना हुई थी।

सहयोगी, पद्धर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों रंगड़ों के हमले बढ़ रहे हैं। जिला मंडी में पद्धर उपमंडल की उरला पंचायत के गैल गांव में शनिवार सुबह रंगड़ों के झुंड ने खेत में मक्की तोड़ रहे एक परिवार पर अचानक हमला कर दिया। रंगड़ों के हमले में परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) से सेवानिवृत्त निरीक्षक जगदीश कुमार, उनकी बेटी पूनम और भतीजी नेहा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय वे अपने घर से सटे खेत में मक्की की फसल निकाल रहे थे।

तभी रंगड़ों का झुंड खेतों में घुस आया व हमला कर दिया। हमले को रोकने के लिए समीप ही काम कर रहे स्वामी राम व टेक चंद बचाव के लिए दौड़े, लेकिन वे भी रंगड़ों की चपेट में आ गए।

एक की हालत गंभीर, नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर ग्रामीणों ने तत्काल सभी घायलों को सिविल अस्पताल पद्धर पहुंचाया। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल जगदीश कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज नेरचौक रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज पद्धर अस्पताल में जारी है।

लोगों में दहशत का माहौल अचानक हुई घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग खेतों में काम करने से डर रहे हैं और बच्चों को स्कूल से सुरक्षित घर लाने के लिए कई अभिभावक खुद वाहन लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में रंगड़ों की बढ़ती गतिविधियों से उनका जीना मुश्किल हो गया है।