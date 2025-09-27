Himachal: गांव की बेटी ने पाया मुकाम, पहले ही प्रयास में न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर जज बनी सिमरन; बताया सफलता का राज

Civil Judge Exam Success Story मंडी जिले के द्रंग क्षेत्र की सिमरन ने पहली बार में ही न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर जज बनकर इतिहास रचा। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली सिमरन ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत को दिया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

आशीष भोज, पद्धर (मंडी)। छोटे से गांव की सादगी भरी पृष्ठभूमि से निकलकर बड़े सपनों को साकार करने वाली द्रंग क्षेत्र के पद्धर की सिमरन ने न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। पहली ही कोशिश में जज बनने वाली सिमरन ने अपने माता-पिता और पूरे द्रंग क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

कठिन परिस्थिति में भी जारी रखी निरंतर मेहनत उनकी उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। सिमरन के पिता रविकांत वर्तमान में डलाह वार्ड से जिला परिषद सदस्य हैं, जबकि माता धुमा देवी गृहिणी हैं। सामान्य परिवार में जन्मी सिमरन ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी। कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर मेहनत जारी रखी।

पहले ही प्रयास में पाई सफलता प्रारंभिक शिक्षा भारतीय माॅडल हाई स्कूल पद्धर से और दस जमा दो की नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पद्धर से पूरी करने के बाद, उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ ला, काला अंब (सिरमौर) से 2017–2022 सत्र में विधि की पढ़ाई पूरी की। कानून में गहरी रुचि रखने वाली सिमरन ने स्नातक के बाद खुद को पूरी तरह न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी में समर्पित कर दिया। जनवरी 2025 में आयोजित परीक्षा में उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर अपने सपनों को साकार किया।

बताया सफलता का राज सिमरन का कहना है कि यह उपलब्धि उनके परिवार के सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और उनकी सतत मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर सफलता पाई। सिमरन की इस सफलता से द्रंग क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है। ग्रामीण मिठाइयां बांटकर और शुभकामनाएं देकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।