बिलासपुर में आधी रात तनाव, जान से मारने की धमकी के बाद घर पर पथराव; पुलिस जवान को धक्का देकर फरार हुए बदमाश

Himachal Pradesh Bilaspur News हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के डियारा सेक्टर में पुरानी रंजिश के चलते एक दुकानदार को कुछ युवकों ने जान से मारने की धमकी दी और उसके घर पर पथराव किया जिससे घर के शीशे टूट गए। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी पहले भी कई बार ऐसी घटनाओ को अंजाम दे चुके है।

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। Himachal Pradesh Bilaspur News, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में डियारा सेक्टर में शुक्रवार रात को बेहद तनावपूर्ण माहौल बन गया। कुछ युवक एक दुकानदार के पास आए और उसे धमकाने लगे व जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जब दुकानदार घर पहुंच गया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया।

पथराव में घर के शीशे भी टूट गए। करीब एक घंटे तक दहशत का माहौल बना रहा। बड़ी बात यह है मामले के आरोपित पुलिस के सामने होते हुए भी हाथों से निकल गया, जिससे रोषित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरोपित पुलिस जवान को धक्का देकर फरार हो गया।

बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ। आरोप है कि एक गुट से जुड़े युवक अमित कुमार, कन्नू, कुशल चंद और टकला ने कथित तौर पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस जवान को धक्का देकर फरार हुआ आरोपित सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो अमित कुमार अपने घर पर ही मौजूद था और पुलिस की ओर से जब उसे पुलिस थाने में ले जाने की बात कही गई तो वह पुलिस जवान को धक्का दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद वह पुलिस की आंखों में धूल झाेंककर फरार हो गया।

एएसपी के पास पहुंचे लोग इस मामले को लेकर शनिवार को शिकायतकर्ता संदीप कुमार क्षेत्र के लोगों के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी के पास पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

दुकान पर आकर धमकाया फिर घर पहुंच गए शिकायकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि वह बस अड्डे पर स्थित अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी उक्त चार युवक एक गाड़ी में उसके पास पहुंचे और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। डर कर संदीप तुरंत वहां से निकलकर घर चला गया, लेकिन यह घटनाक्रम वहीं नहीं रुका।