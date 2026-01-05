हिमाचल में भूकंप के झटकों से हिली धरती, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र; रेड जोन में है अब हिमालय का अधिकतर क्षेत्र

जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार दोपहर के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला मंडी में भूकंप का केंद्र रहा। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए व वे तुरंत बाहर निकल आए।



भूकंप का केंद्र बिंदु मंडी में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे पाया गया। दोपहर 12 बजकर 57 मिनट यह झटके महसूस किए गए। मंडी में अकसर भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। आज दोपहर अचानक हिली धरती पर लोग तुरंत हरकत में आ गए।

आज सुबह असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। असम में भूकंप की तीव्रता पांच से ज्यादा रही थी। असम के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भूकंप के धरती हिली है। इस कारण लोग दहशत में हैं।