Himachal News: फर्जी आईडी बनाकर सहेली के पति को अश्लील मैसेज भेजने पर विवाद, पुलिस के पास पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में दो महिलाओं का विवाद पुलिस के पास पहुंच गया। दोनों महिलाएं एक ही विभाग में काम करती हैं व सहेलियां हैं। महिला पर इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आइडी बनाकर दूसरे के पति को मैसेज भेजने का आरोप है।



यह मामला शहरी पुलिस चौकी मंडी तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों का यह विवाद अब पुलिस जांच के तहत आ गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित महिला कर्मचारी से पूछताछ की है।

अश्लील संदेश भेजने का भी आरोप शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसकी सहकर्मी ने इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आइडी बनाई और उसके माध्यम से उसके पति को लगातार मैसेज भेजे। आरोप है कि इनमें कुछ अश्लील संदेश भी शामिल थे। शिकायतकर्ता ने जब अपने स्तर पर मामले की जांच की तो फर्जी आइडी उसकी सहकर्मी की निकली।