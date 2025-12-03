Himachal News: फर्जी आईडी बनाकर सहेली के पति को अश्लील मैसेज भेजने पर विवाद, पुलिस के पास पहुंचा मामला
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दो महिला कर्मचारियों के बीच विवाद पुलिस तक पहुंच गया है। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी सहकर्मी के पति को फर्जी आईडी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में दो महिलाओं का विवाद पुलिस के पास पहुंच गया। दोनों महिलाएं एक ही विभाग में काम करती हैं व सहेलियां हैं। महिला पर इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आइडी बनाकर दूसरे के पति को मैसेज भेजने का आरोप है।
यह मामला शहरी पुलिस चौकी मंडी तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों का यह विवाद अब पुलिस जांच के तहत आ गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित महिला कर्मचारी से पूछताछ की है।
अश्लील संदेश भेजने का भी आरोप
शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसकी सहकर्मी ने इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आइडी बनाई और उसके माध्यम से उसके पति को लगातार मैसेज भेजे। आरोप है कि इनमें कुछ अश्लील संदेश भी शामिल थे। शिकायतकर्ता ने जब अपने स्तर पर मामले की जांच की तो फर्जी आइडी उसकी सहकर्मी की निकली।
महिला का आरोपों से इन्कार
दूसरी ओर आरोपित महिला ने पूछताछ में पुलिस के समक्ष खुद पर लगे आरोपों से इन्कार किया है। शहरी पुलिस चौकी द्वारा आरंभिक जांच में संदिग्ध आइडी और मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच की जा रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से भी आवश्यक विवरण मांगा जाएगा।
आइटी अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज होगा केस
पुलिस ने कहा कि यदि तकनीकी सबूत आरोपों की पुष्टि करते हैं तो आरोपित के विरुद्ध आइटी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
