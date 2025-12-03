Language
    हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, सरकार की न के बीच आयोग पूरी तरह सक्रिय; मंडी जिले में पहुंचे 8 लाख बैलेट पेपर

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:34 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं, भले ही सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश न आया हो। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में बेशक अभी पंचायतीराज चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के पास आठ लाख बैलेट पेपर और 11247 के करीब बैलेट बाक्स पहुंच गए हैं, जिनको संबंधित ब्लॉक को भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार तय समय पर सामग्री को लाया गया है।

    555 पंचायतों में होने हैं चुनाव

    मंडी जिला की 555 पंचायतों में आगामी समय में चुनाव होने हैं। अभी पंचायतों के पुनर्गठन और रोस्टर जारी नहीं हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों को चुनाव की सामग्री उठाने के आदेश दिए थे। 

    11247 बैलेट बाक्स पहुंचे

    इसके तहत आठ लाख बैलेट पेपर, 11247 बैलेट बाक्स और तीन लाख के करीब चुनाव आयोग के बैग जिसमें सामग्री बंद होनी है, मंडी पहुंच गए हैं। इसमें 3361 छोटे, 7406 मध्यम और 480 बड़े बैलेट बाक्स है। 

    मंडी सदर में 535 बैलेट बाक्स भेजे

    मंडी सदर में 535 बैलेट बाक्स आए हैं जिसमें छोटे 100, मध्यम 415 और 20 बड़े बैलेट बाक्स शामिल है। इसी तरह अन्य ब्लाकों को भी उनके बैलेट बाक्स भेज दिए गए हैं। जिसमें गोपालमपुर को 219, धर्मपुर को 460, द्रंग को 375, चौंतड़ा को 310, करसोग में 320, चुराग में 280, निहरी में 180, धनोटू में 330, सुंदरनगर में 260, सराज में 325, गोहर मे 184, बल्ह में 305, बालीचौकी में 97 बैलेट बाक्स भेजकर सुरक्षित जगह पर रखवा दिया है। इसी तरह नगर निगम और नगर परिषदों व पंचायतों की चुनावी सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। 

    सरकार ने टाले चुनाव, आयोग पूरी तैयारी में

    पंचायतीराज संस्थानों का कार्यकाल जनवरी-2026 में पूरा होना है और दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने आपदा अधिनियम का हवाला देकर चुनाव कुछ समय के लिए टाला है, लेकिन आयोग दूसरी ओर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और उसी के अनुसार आदेश दिए जा रहे हैं। 

    उधर, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि जो भी आदेश आ रहे हैं, उनका पालन किया जा रहा है।

