हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, सरकार की न के बीच आयोग पूरी तरह सक्रिय; मंडी जिले में पहुंचे 8 लाख बैलेट पेपर

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में बेशक अभी पंचायतीराज चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के पास आठ लाख बैलेट पेपर और 11247 के करीब बैलेट बाक्स पहुंच गए हैं, जिनको संबंधित ब्लॉक को भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार तय समय पर सामग्री को लाया गया है।

555 पंचायतों में होने हैं चुनाव मंडी जिला की 555 पंचायतों में आगामी समय में चुनाव होने हैं। अभी पंचायतों के पुनर्गठन और रोस्टर जारी नहीं हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों को चुनाव की सामग्री उठाने के आदेश दिए थे।

11247 बैलेट बाक्स पहुंचे इसके तहत आठ लाख बैलेट पेपर, 11247 बैलेट बाक्स और तीन लाख के करीब चुनाव आयोग के बैग जिसमें सामग्री बंद होनी है, मंडी पहुंच गए हैं। इसमें 3361 छोटे, 7406 मध्यम और 480 बड़े बैलेट बाक्स है।