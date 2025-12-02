हिमाचल विधानसभा में CM सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने-सामने, ...जहां मातम वहां नाटी का जश्न नहीं, BJP की रैली पर भी खींचतान

Language
    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जयराम ठाकुर ने मंडी में जश्न रद्द करने की मांग की, क्योंकि वहां आपदा से लोग प्रभावित हैं। सुक्खू ने कहा कि रैली का खर्च राज्य बजट से होगा। उन्होंने भाजपा को रोष रैली के लिए अनुमति देने की बात कही और आपदा राहत के लिए केंद्र से मदद मांगने के लिए साथ चलने का प्रस्ताव रखा।

    हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संबोधित करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।

    जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को नियम 130 के तहत चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ने सरकार पर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार में कुछ भी मानवीय दृष्टिकोण बचा है तो वह मंडी में होने वाले जश्न के कार्यक्रम को स्थगित कर दे। 

    जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां मातम, वहां जश्न की नाटी नहीं होनी चाहिए। बरसात के मौसम में मंडी जिले में भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों की आपदा में जान गई है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। 

    जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बताए कि क्या आपदा एक्ट के तहत जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। लाभार्थी कार्यक्रम में मंडी में सिर्फ मुझे ओर प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़ास ही निकली। 

    आपदा नहीं राज्य बजट से खर्च कर रही सरकार : सुक्खू

    वहीं, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा सरकार की जन संकल्प रैली में आपदा के पैसे से नहीं सरकार अपने राज्य बजट से कार्यक्रम में खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कार्यक्रम को लेकर विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही। भाजपा ने जनमंच के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 70 लाख रुपये खर्च कर दिए। 

    रोष रैली के लिए सरकार देगी अनुमति

    सुक्खू ने कहा कि भाजपा लिखकर दे कि अपनी रोष रैली कहां करनी है, स्वीकृति देना सरकार का काम है। सरकार देख लेगी कि कहां के लिए अनुमति देनी है।

    आपदा राहत के लिए एक साथ चलें पीएम के पास

    सीएम ने कहा आपदा राहत के 1500 करोड़ रुपये के लिए पक्ष और विपक्ष प्रधानमंत्री के पास एक साथ चलें। ताकि समय पर लोगों को राहत राशि मिल सके। 

