हिमाचल विधानसभा में CM सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने-सामने, ...जहां मातम वहां नाटी का जश्न नहीं, BJP की रैली पर भी खींचतान

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को नियम 130 के तहत चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ने सरकार पर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार में कुछ भी मानवीय दृष्टिकोण बचा है तो वह मंडी में होने वाले जश्न के कार्यक्रम को स्थगित कर दे।



जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां मातम, वहां जश्न की नाटी नहीं होनी चाहिए। बरसात के मौसम में मंडी जिले में भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों की आपदा में जान गई है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है।



जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बताए कि क्या आपदा एक्ट के तहत जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। लाभार्थी कार्यक्रम में मंडी में सिर्फ मुझे ओर प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़ास ही निकली।