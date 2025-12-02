हिमाचल विधानसभा परिसर में भाजपा का जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन, सरकार से पूछे चार सवाल

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला तपोवन स्थित परिसर में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया।



पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने सरकार की युवा विरोधी जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।

सरकार से उठाए सवाल भाजपा विधायकों ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी वापस लेने, चुनावी गारंटी को पूरा करने, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने, स्वावलंबन योजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्वावलंबन योजना को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा व पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा का क्या बना।