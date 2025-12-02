Language
    हिमाचल विधानसभा परिसर में भाजपा का जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन, सरकार से पूछे चार सवाल

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बेरोजगारी और जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सरकार से युवाओं को रोजगार देने और स्वावलंबन योजना को बहाल करने की मांग की। उन्होंने जॉब ट्रेनी पॉलिसी को युवाओं के साथ धोखा बताया।

    हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते भाजपा विधायक। जागरण

    जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला तपोवन स्थित परिसर में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। 

    पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने सरकार की युवा विरोधी जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। 

    सरकार से उठाए सवाल

    भाजपा विधायकों ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी वापस लेने, चुनावी गारंटी को पूरा करने, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने, स्वावलंबन योजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्वावलंबन योजना को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा व पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा का क्या बना। 

    तीन साल में भाजपा सरकार के समय अधिसूचित पदों पर ही हुई भर्ती

    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि तीन साल में जो नौकरियां दी गईं, वह भाजपा सरकार के समय अधिसूचित की गई थीं। कांग्रेस सरकार ने आउटसोर्स पर तैनात 10 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। कई पदों पर लिए गए इंटरव्यू के तीन साल बाद भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है। 

    जॉब ट्रेनी पॉलिसी युवाओं से धोखा

    जयराम ठाकुर ने कहा कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी युवाओं के साथ धोखा है। दो साल की नौकरी के बाद एक बार फिर से टेस्ट लेना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। 

