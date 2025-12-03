चंबा मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से रैगिंग, शिकायत के बाद प्रबंधन में मचा हड़कंप; 13 आरोपितों से की पूछताछ

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु चिकित्सक से रैगिंग का मामला सामने आने पर प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। कालेज प्रबंधन ने एंटी रैगिंग कमेटी को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। मंगलवार को कालेज प्रबंधन ने 13 प्रशिक्षु चिकित्सकों से अलग-अलग पूछताछ की।

प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु चिकित्सक ने कालेज प्रबंधन को सौंपी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि उसे वरिष्ठ प्रशिक्षु चिकित्सकों के अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा है।



एंटी रैगिंग कमेटी ने शिकायत की वास्तविकता की जांच शुरू कर दी है। कमेटी आरोपों की सत्यता, घटना के समय, स्थान और शामिल वरिष्ठ प्रशिक्षु चिकित्सकों की भूमिका को लेकर हर पहलू से तथ्य जुटा रही है।

आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी कालेज प्रबंधन का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल कालेज में अनुशासनहीनता, रैगिंग या मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच पूरी होने तक दोनों पक्षों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।