Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंबा मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से रैगिंग, शिकायत के बाद प्रबंधन में मचा हड़कंप; 13 आरोपितों से की पूछताछ

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:02 PM (IST)

    चंबा मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर ने रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई है। कॉलेज प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 संदिग्ध छात्रों से पूछताछ की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    चंबा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु चिकित्सक से रैगिंग का मामला सामने आने पर प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। कालेज प्रबंधन ने एंटी रैगिंग कमेटी को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। मंगलवार को कालेज प्रबंधन ने 13 प्रशिक्षु चिकित्सकों से अलग-अलग पूछताछ की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु चिकित्सक ने कालेज प्रबंधन को सौंपी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि उसे वरिष्ठ प्रशिक्षु चिकित्सकों के अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा है। 

    एंटी रैगिंग कमेटी ने शिकायत की वास्तविकता की जांच शुरू कर दी है। कमेटी आरोपों की सत्यता, घटना के समय, स्थान और शामिल वरिष्ठ प्रशिक्षु चिकित्सकों की भूमिका को लेकर हर पहलू से तथ्य जुटा रही है।

    आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी

    कालेज प्रबंधन का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल कालेज में अनुशासनहीनता, रैगिंग या मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच पूरी होने तक दोनों पक्षों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

    युवाओं ने रैगिंग के विरोध में की नारेबाजी

    इसी बीच, मंगलवार को कुछ युवकों ने रैगिंग के विरोध में मेडिकल कालेज परिसर में पहुंचकर नारेबाजी भी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक हुई इस नारेबाजी से प्रशासन के कान खड़े हो गए और हालात को शांत करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस मामले की भी जांच होगी कि नारेबाजी करने वाले कौन हैं।

    यह भी पढ़ें: संजौली मस्जिद विवाद: हाई कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, निचली अदालत ने सुनाया था गिराने का फैसला; अब क्या होगा?

    दबंगई या मानसिक प्रताड़ना नहीं होने देंगे : प्राचार्य 

    मेडिकल कालेज चंबा के प्राचार्य डा. पंकज गुप्ता रैगिंग के आरोप अत्यंत गंभीर हैं और कालेज प्रशासन इन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एंटी रैगिंग कमेटी हर तथ्य की गहन पड़ताल कर रही है। मेडिकल कालेज एक अनुशासित शिक्षण संस्थान है। यहां किसी भी तरह की दबंगई या मानसिक प्रताड़ना की कोई जगह नहीं है।