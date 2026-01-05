हिमाचल के पर्यटन स्थलों में बर्फ के फाहे गिरते देख झूमे सैलानी, अटल टनल के छोर पर भी हिमपात; दो दिन कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को हिमपात हुआ। मनाली के पर्यटन स्थलों में भी बर्फ के फाहे गिरे। अटल टनल के छोर सहित कोकसर, जांस्कर, समदो व शिंकुला में बर्फ के फाहे गिरे। बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटकों का सफर यादगार बन गया।



बर्फ में मस्ती करने पहुंचे पर्यटकों को ताजा बर्फ गिरती देखने को मिल गई। हालांकि यह दौर ज्यादा देर तक नहीं चला। लेकिन पर्यटकों ने इस पल का खूब आनंद लिया।

प्रदेश में दो दिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दो दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इस दौरान कुछ जगह हिमपात व वर्षा हो सकती है। क्या बोले, वाहन चालक कोकसर व शिंकुला में नाममात्र बर्फ के फाहे गिरे। वाहन चालक संजू बाबा, नरेंद्र व प्रीतम ने बताया कि सोमवार को अटल टनल रोहतांग में सैलानियों का स्वागत बर्फ के फाहों से हुआ। उन्होंने बताया कि हालांकि कुछ देर ही बर्फ के फाहे गिरे लेकिन पर्यटक बर्फ के फाहे देख खासे उत्साहित हुए।