हिमाचल के पर्यटन स्थलों में बर्फ के फाहे गिरते देख झूमे सैलानी, अटल टनल के छोर पर भी हिमपात; दो दिन कैसा रहेगा मौसम?
जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को हिमपात हुआ। मनाली के पर्यटन स्थलों में भी बर्फ के फाहे गिरे। अटल टनल के छोर सहित कोकसर, जांस्कर, समदो व शिंकुला में बर्फ के फाहे गिरे। बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटकों का सफर यादगार बन गया।
बर्फ में मस्ती करने पहुंचे पर्यटकों को ताजा बर्फ गिरती देखने को मिल गई। हालांकि यह दौर ज्यादा देर तक नहीं चला। लेकिन पर्यटकों ने इस पल का खूब आनंद लिया।
प्रदेश में दो दिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दो दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इस दौरान कुछ जगह हिमपात व वर्षा हो सकती है।
क्या बोले, वाहन चालक
कोकसर व शिंकुला में नाममात्र बर्फ के फाहे गिरे। वाहन चालक संजू बाबा, नरेंद्र व प्रीतम ने बताया कि सोमवार को अटल टनल रोहतांग में सैलानियों का स्वागत बर्फ के फाहों से हुआ। उन्होंने बताया कि हालांकि कुछ देर ही बर्फ के फाहे गिरे लेकिन पर्यटक बर्फ के फाहे देख खासे उत्साहित हुए।
पर्यटन कारोबारियों को भारी हिमपात का इंतजार
पर्यटन नगरी मनाली के कारोबारी तुले राम, जोगिंद्र व रमेश ने बताया कि क्रिसमस व न्यू ईयर में कारोबार बेहतर रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि पर्यटकों की आमद अभी भी अधिक है लेकिन हिमपात न होने से पर्यटन कारोबार चरम पर नहीं पहुंच पा रहा। उन्होंने बताया कि हिमपात होने की सूरत में विंटर सीजन गति पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को भी होटलों में 60 से 65 प्रतिशत आक्यूपेंसी चल रही है।
क्या कहते हैं होटलियर्स व डीएसपी
होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि पर्यटन कारोबारियों सहित पर्यटकों को घाटी में ही हिमपात का इंतजार है।
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि अटल टनल की ओर वाहनों की आवाजाही मौसम पर निर्भर रहेगी।
