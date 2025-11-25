Kangra News: फोरलेन के निर्माणधीन पुल से खोली खड्ड में गिरा मजदूर, नीचे उतरते वक्त हुआ हादसा

जागरण टीम, शाहपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में निर्माणाधीन फोरलेन पुल के कार्य के दौरान हादसा हो गया। थाना शाहपुर के अंतर्गत पुहाड़ा में फोरलेन पुल का काम करते समय एक मजूदर ऊपर से नीचे खड्ड में जा गिरा। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।



जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय पृथ्वी पुत्र अमरीक मसीह निवासी गांव फतेह नंगल ब्लाक धारीवाल तहसील व जिला गुरदासपुर पंजाब ने फोरलेन पुल से उतरने के लिए सरिये का सहारा लिए हुए था। इस दौरान पृथ्वी का सरिये से हाथ फिसल गया और उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पुल से करीब 20 मीटर नीचे गिर गया।