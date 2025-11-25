Language
    Kangra News: फोरलेन के निर्माणधीन पुल से खोली खड्ड में गिरा मजदूर, नीचे उतरते वक्त हुआ हादसा

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:20 PM (IST)

    कांगड़ा में फोरलेन के निर्माणाधीन पुल पर काम करते समय एक मजदूर खोली खड्ड में गिर गया। नीचे उतरते समय हुए इस हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं।

    शाहपुर के पास पुहाड़ा में निर्माणाधीन फोरलेन पुल, यहां हादसा हुआ है।

    जागरण टीम, शाहपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में निर्माणाधीन फोरलेन पुल  के कार्य के दौरान हादसा हो गया। थाना शाहपुर के अंतर्गत पुहाड़ा में फोरलेन पुल का काम करते समय एक मजूदर ऊपर से नीचे खड्ड में जा गिरा। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। 

    जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय पृथ्वी पुत्र अमरीक मसीह निवासी गांव फतेह नंगल ब्लाक धारीवाल तहसील व जिला गुरदासपुर पंजाब ने फोरलेन पुल से उतरने के लिए सरिये का सहारा लिए हुए था। इस दौरान पृथ्वी का सरिये से हाथ फिसल गया और उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पुल से करीब 20 मीटर नीचे गिर गया।

    सिर में गंभीर चोट के बाद नाक व कान से निकल आया था खून

    ऊंचाई से गिरने के कारण व्यक्ति के सिर में गंभीर चोटें आ गईं और कान व नाक से खून निकल रहा था। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे सिविल अस्पताल शाहपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हादसा शाम के समय हुआ।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

    शाहपुर थाना प्रभारी शाहपुर करतार सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

