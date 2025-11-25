Language
    बिलासपुर शहर में दुकान में भड़की चिंगारी की चपेट में मकान भी आया, आग लगने से भारी नुकसान; साथ लगते दो घर बचाए

    By Shubham Rahi Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में एक मनियारी की दुकान और घर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। अग्निशमन कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और आसपास के घरों को बचाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बिलासपुर शहर में दुकान और मकान में भड़की आग। जागरण

    संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में मंगलवार तड़के एक दुकान और घर में आग भड़क गई। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में यह घटना हुई। एक मनियारी की दुकान व घर में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घटना में कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है।

    अग्निशमन कर्मचारियों ने बडी मशक्त कर आग पर काबू पाया तथा साथ लगते घरों को जलने से बचा लिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह ही विमला देवी के परिवार के सदस्यों से सुबह करीब साढ़े छह बजे अपनी मनियारी की दुकान के अंदर से अचानक धुआं व आग की लपटें निकलती देखीं। 

    इसी दुकान के साथ इनका घर भी है, उन्होंने तुरंत शोर मचाकर लोगों को एकत्र किया और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। टीम अग्निशमन अधिकारी ईश्वर दास की अगुवाई में घटना स्थल पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 

    दुकान में रखा सारा सामान जला

    इस घटना के दौरान मनियारी की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिसमें कंप्यूटर, फोटो स्टेट मशीन, लेमिनेशन मशीन, 3 सिलाई मशीन तथा अन्य कीमती सामान शामिल हैं।

    शॉर्ट सर्किट से भड़की आग

    इस घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घर व दुकान के साथ अनिल व बृज लाल का घर भी है। इन घरों को अग्निशमन कर्मचारियों ने जलने से बचा लिया। 

    साथ लगते दो घर चपेट में आने से बचाए

    जिला अग्निशमन अधिकारी ईश्वर दास ने बताया कि दुकान व घर में आग लगने से करीब दो लाख का नुकसान होने का अनुमान है। विभाग की टीम ने साथ लगते दो घरों को भी जलने से बचाया है।

