बिलासपुर शहर में दुकान में भड़की चिंगारी की चपेट में मकान भी आया, आग लगने से भारी नुकसान; साथ लगते दो घर बचाए
बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में एक मनियारी की दुकान और घर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। अग्निशमन कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और आसपास के घरों को बचाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में मंगलवार तड़के एक दुकान और घर में आग भड़क गई। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में यह घटना हुई। एक मनियारी की दुकान व घर में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घटना में कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है।
अग्निशमन कर्मचारियों ने बडी मशक्त कर आग पर काबू पाया तथा साथ लगते घरों को जलने से बचा लिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह ही विमला देवी के परिवार के सदस्यों से सुबह करीब साढ़े छह बजे अपनी मनियारी की दुकान के अंदर से अचानक धुआं व आग की लपटें निकलती देखीं।
इसी दुकान के साथ इनका घर भी है, उन्होंने तुरंत शोर मचाकर लोगों को एकत्र किया और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। टीम अग्निशमन अधिकारी ईश्वर दास की अगुवाई में घटना स्थल पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
दुकान में रखा सारा सामान जला
इस घटना के दौरान मनियारी की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिसमें कंप्यूटर, फोटो स्टेट मशीन, लेमिनेशन मशीन, 3 सिलाई मशीन तथा अन्य कीमती सामान शामिल हैं।
शॉर्ट सर्किट से भड़की आग
इस घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घर व दुकान के साथ अनिल व बृज लाल का घर भी है। इन घरों को अग्निशमन कर्मचारियों ने जलने से बचा लिया।
यह भी पढ़ें: Himachal News: दो किस्त न चुकाने पर कंपनी ने उठा लिया वाहन और बिना सहमति बेच दिया, अब उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला
साथ लगते दो घर चपेट में आने से बचाए
जिला अग्निशमन अधिकारी ईश्वर दास ने बताया कि दुकान व घर में आग लगने से करीब दो लाख का नुकसान होने का अनुमान है। विभाग की टीम ने साथ लगते दो घरों को भी जलने से बचाया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।