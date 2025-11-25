बिलासपुर शहर में दुकान में भड़की चिंगारी की चपेट में मकान भी आया, आग लगने से भारी नुकसान; साथ लगते दो घर बचाए

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में मंगलवार तड़के एक दुकान और घर में आग भड़क गई। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में यह घटना हुई। एक मनियारी की दुकान व घर में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घटना में कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है।



अग्निशमन कर्मचारियों ने बडी मशक्त कर आग पर काबू पाया तथा साथ लगते घरों को जलने से बचा लिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।



जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह ही विमला देवी के परिवार के सदस्यों से सुबह करीब साढ़े छह बजे अपनी मनियारी की दुकान के अंदर से अचानक धुआं व आग की लपटें निकलती देखीं।



इसी दुकान के साथ इनका घर भी है, उन्होंने तुरंत शोर मचाकर लोगों को एकत्र किया और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। टीम अग्निशमन अधिकारी ईश्वर दास की अगुवाई में घटना स्थल पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।