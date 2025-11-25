हिमाचल: मंडी के कांग्रेस नेता शशि शर्मा को सरकार में मिली जिम्मेदारी, अनुराग के बाद इन 2 नेताओं का नाम भी आगे

जागरण टीम, मंडीशिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगातार दूसरे दिन बड़ी तैनाती की है। सरकार ने विधानसभा सत्र से पहले मंडी से कांग्रेस नेता शशि शर्मा को हिमाचल प्रदेश वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सचिव जलशक्ति विभाग राखिल काहलो की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।



शशि शर्मा स्वर्गीय तिलक राज शर्मा के पुत्र हैं और मंडी जिले के नेरचौक के निवासी हैं। सरकार के अनुसार उपाध्यक्ष पद से संबंधित नियम व शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के ई-गजट में भी प्रकाशित कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें