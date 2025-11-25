हिमाचल विधानसभा सत्र: आज धर्मशाला पहुंचेंगे सरकार व विपक्ष, होटल धौलाधार और डी पोलो में बनेगी रणनीति; इस बार बढ़ेगा खर्च

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के 10वें शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष मंगलवार को रणनीति बनाएगा। साथ ही सरकार विकास व आंकड़ों सहित विपक्ष को जवाब देने के लिए रणनीति बनाएगी। सत्तापक्ष के विधायक दल की बैठक मंगलवार को होटल धौलाधार में होगी।



विपक्ष के विधायक दल की बैठक होटल डी पोलो में होगी। 25 नवंबर से तपोवन में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार व विपक्ष मंगलवार को धर्मशाला पहुंचेगा।

तपोवन में पहली बार हो रहीं आठ बैठकें विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक चलेगा और इसमें आठ बैठकें होंगी। इससे पहले तपोवन विधानसभा में इतनी बैठकें नहीं हुई हैं। सीएम परिधि गृह में लोगों से मिलेंगे मुख्यमंत्री मंगलवार को सायं चार बजे साई मैदान धर्मशाला में हेलीकाप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद परिधि गृह में लोगों से मिलेंगे और शाम को होटल धौलाधार में विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।