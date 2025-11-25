हिमाचल विधानसभा सत्र: आज धर्मशाला पहुंचेंगे सरकार व विपक्ष, होटल धौलाधार और डी पोलो में बनेगी रणनीति; इस बार बढ़ेगा खर्च
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र आज धर्मशाला में शुरू हो रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां वे रणनीति तैयार करेंगे। सरकार होटल धौलाधार में और विपक्ष होटल डी पोलो में बैठक करेगा। इस बार सत्र का खर्च बढ़ने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण धर्मशाला में सत्र का आयोजन है।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के 10वें शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष मंगलवार को रणनीति बनाएगा। साथ ही सरकार विकास व आंकड़ों सहित विपक्ष को जवाब देने के लिए रणनीति बनाएगी। सत्तापक्ष के विधायक दल की बैठक मंगलवार को होटल धौलाधार में होगी।
विपक्ष के विधायक दल की बैठक होटल डी पोलो में होगी। 25 नवंबर से तपोवन में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार व विपक्ष मंगलवार को धर्मशाला पहुंचेगा।
तपोवन में पहली बार हो रहीं आठ बैठकें
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक चलेगा और इसमें आठ बैठकें होंगी। इससे पहले तपोवन विधानसभा में इतनी बैठकें नहीं हुई हैं।
सीएम परिधि गृह में लोगों से मिलेंगे
मुख्यमंत्री मंगलवार को सायं चार बजे साई मैदान धर्मशाला में हेलीकाप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद परिधि गृह में लोगों से मिलेंगे और शाम को होटल धौलाधार में विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
इस बार बढ़ेगा खर्च
इससे पहले तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर खर्च करीब एक करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपये आता था लेकिन इस बार दो करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कारण बैठकें ज्यादा होना बताया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार पदभार संभालने से पहले दिल्ली रवाना, क्यों आया हाईकमान का बुलावा, कब संभालेंगे कुर्सी?
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मंगलवार को तपोवन विधानसभा में शीतकालीन सत्र से जुड़ी जानकारियां देंगे। वह सदन में विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले तारांकित व अतारांकित प्रश्नों समेत अन्य जानकारी साझा करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।