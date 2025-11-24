हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार पदभार संभालने से पहले दिल्ली रवाना, क्यों आया हाईकमान का बुलावा, कब संभालेंगे कुर्सी?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार पदभार संभालने से पहले दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनका पद्भार संभालने का कार्यक्रम 30 नवंबर का है। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में इस दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।



विनय कुमार सोमवार को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए। देर रात तक वह दिल्ली पहुंचेंगे। मंगलवार को उनका दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने गए हैं।

क्यों रवाना हुए दिल्ली? यह शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। इस दौरान संगठन के गठन सहित पार्टी के अन्य मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। सिरमौर जिला को प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा पद मिला है। ऐसे में 30 नवंबर को सिरमौर से काफी तादात में कार्यकर्ता शिमला पहुंचेंगे।

प्रदेश कार्यकारिणी के लिए लाबिंग प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार 30 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद ही राज्य कार्यकारिणी का गठन होगा। इसके लिए नेताओं ने अभी से लाबिंग शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान पहले ही एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को लागू करने की बात कह चुका है। इस बार कार्यकारिणी में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। युवा नेताओं को कई अहम पदों पर तैनाती मिल सकती है। इसके लिए अभी से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।