हिमाचल प्रदेश में होगी 4 वर्षीय बीएड डिग्री, इन चार महाविद्यालयों का चयन; शिक्षक भर्ती के लिए बदलेगी पात्रता

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव किया है। विद्यार्थी राज्य के सरकारी कॉलेज से बैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) की चार वर्षीय डिग्री कर सकेंगे। यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र बीएड में दाखिला ले सकेंगे।



सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी शुरुआत 4 सरकारी कॉलेज धर्मशाला, नादौन, चायल कोटी और टिक्कर से होगी।

एचपीयू को पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रविधान किया गया है। जिसे अब राज्य में भी लागू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग पहले ही एचपीयू को इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश जारी कर चुका है। हिमाचल पिछले करीब दो साल पहले इस पर काम कर रहा है।

अभी 2 साल की है बीएड, आरएंडपी नियम बदलेंगे हिमाचल में मौजूदा समय में बीएड की डिग्री 2 साल की होती है। अभी तक बीएड में दाखिला स्नातक डिग्री पूरी होने के बाद मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्ष 2030 के बाद शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता 4 वर्षीय डिग्री कोर्स की ही होगी।

पुराने डिग्री धारकों को करवाया जा सकता है ब्रिज कोर्स टीजीटी व स्कूल लेक्चरर के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में भी बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक इसके लिए दो साल की बीएड डिग्री ही मान्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रविधान के अनुसार वर्ष 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय बीएड डिग्री वाले ही नौकरी के पात्र होंगे। पहले बीएड डिग्री वालों को नौकरी कैसे मिलेगी, इस पर भी अभी मंथन चल रहा है। इसके लिए इन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जा सकता है।