हिमाचल कैबिनेट: आपदा प्रभावितों को मिलेंगे 8 लाख रुपये, पुलिस कॉन्स्टेबल व रोगी मित्र सहित हजारों नौकरियों को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई अहम निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घरेलू सामान के नुकसान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया। इसके अलावा आग की घटनाओं में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपये विशेष पैकेज के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

बंजार में हुए अग्निकांड के प्रभावितों को सरकार 8 लाख रुपये देगी। 7 लाख घर बनाने के लिए और एक लाख रुपये सामान के लिए देगी।



राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए 4.32 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए।

1000 रोगी मित्र सहित ये पद भरे जाएंगे राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 9 सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित करने और 73 पदों (प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट) को भरने की स्वीकृति दी गई। टांडा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी विभाग में 27 सीनियर रेजिडेंट नियुक्त करने को मंजूरी मिली। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में नया पुलिस चौकी स्थापित करने और आवश्यक पद भरने की अनुमति भी प्रदान की गई।

800 पुलिस काॅन्स्टेबल की भर्ती होगी पुलिस विभाग में 800 काॅन्स्टेबल के पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। कांडाघाट (सोलन) और राजगढ़ (सिरमौर) में सब फायर सेंटर खोलने, 46 पद सृजित करने और 4 फायर टेंडर खरीदने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पद और रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब, नॉर्थ रेंज धर्मशाला में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा के लिए 5 पद भरने को मंजूरी मिली।

हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेंगे राज्य में हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने को हरी झंडी दी गई। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर एकीकृत एजेंसी बनाने का फैसला लिया गया। साथ ही राज्यभर में पंचायत-स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान शुरू करने को मंजूरी मिली।

जलशक्ति एवं लोक निर्माण विभाग में भर्तियां जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में 150 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में बड़ा फैसला 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है कि उनके अभिभावक सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी/पेंशनर न हों। ई-टैक्सी को प्रोत्साहन राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल व डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। भूमि रिकार्ड एवं राजस्व सुधार कांगड़ा जिले में हरिपुर तहसील के तहत बंखंडी में नया कानूनगो हल्का बनाने का निर्णय हुआ।

वन भूमि पर खनिज रियायतों के लिए ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी करने हेतु वन विभाग को अधिकृत किया गया।

लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार कर शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों एवं वेंडर्स (वार्षिक टर्नओवर 10 लाख से कम) को शामिल किया गया। एनपीए घोषित दुकानदारों को एकमुश्त निपटान हेतु 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि राज्य सरकार वहन करेगी।