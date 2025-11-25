हिमाचल: सरकारी कार्यालय में पहुंचे विधायक, सवा 10 बजे तक भी नहीं था कोई कर्मचारी, बोले- यह है व्यवस्था परिवर्तन?

दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने मंगलवार सुबह 10 बजे सरकारी कार्यालय में जा पहुंचे। लेकिन 10 बजने के बाद भी कोई भी कर्मचारी व अधिकारी मौके पर नहीं था। विधायक ने लारजी जलशक्ति विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।

इस कार्यालय में अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता सहित अन्य कर्मचारी, जिसमें जेओ आईटी, क्लर्क भी समय पर नहीं पहुंचे थे। विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कार्यालय होने के बावजूद यहां के हालात ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि वह धर्मशाला जा रहे थे, इसी दौरान जलशक्ति विभाग के कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे। लेकिन यहां पर बड़े अधिकारी सहित कोई भी समय पर नहीं पहुंचा था।

एसडीएम व डीएफओ भी मिले थे 11 बजे के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के व्यवस्था परिवर्तन में इस प्रकार की व्यवस्था है। जहां पर पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी बंजार के रास्ते में एसडीएम, डीएफओ, अधिशासी अभियंता 11 बजे मिले हैं, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कार्यालय में जाकर औचक निरीक्षण करने पर पता चल रहा है कि अधिकारी समय पर पहुंचते ही नहीं हैं।