    सर्दी में क्यों रहता है हर्ट अटैक का ज्यादा खतरा, रूटीन में व्यायाम सहित ये सावधानियां बरतकर रख सकते हैं दिल को स्वस्थ

    By Shikha Verma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:19 AM (IST)

    सर्दियों में हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तापमान में गिरावट से रक्त धमनियां सिकुड़ सकती हैं, जिससे हृदय पर दबाव बढ़ सकता है। नियमित व्यायाम, सुबह-शाम की सैर और उचित खानपान से हृदयाघात के खतरे को कम किया जा सकता है। घी, तेल और तले हुए भोजन से परहेज करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं समय पर लें। ठंड से बचें और लक्षण महसूस होने पर तुरंत अस्पताल जाएं।

    सर्दी में दिल का खास ख्याल रखने की आवश्यकता रहती है। प्रतीकात्मक फोटो

    शिखा वर्मा, शिमला। सर्दियां आपके दिल की दुश्मन नहीं हैं, इनसे डरे नहीं, न ही अपना कोई रूटीन छोड़ें। आप सर्दियों में बिस्तर छोड़ने में आलस करते हैं, इसलिए रूटीन का व्यायाम नहीं करते हैं। सर्दियों में व्यायाम के साथ ही खाने की डाईट को सभी बढ़ा देते हैं। इससे सभी का कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है। 

    यह हृदयरोगियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए रूटीन में व्यायाम व खाने की मात्रा न बढ़ाकर आप सर्दियों में अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।

    तापमान में गिरावट से सिकुड़ती हैं रक्त धमनियां और नसें

    अनियमित जीवनशैली व बीमारियों से ग्रस्त लोगों को ठंड में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। शरीर के तापमान में गिरावट आने से रक्त धमनियां और नसें सिकुड़ जाती हैं। इनमें रक्त के थक्के जम सकते हैं। ऐसी स्थिति में रक्त प्रवाह के लिए दिल को अधिक जोर लगाकर काम करना पड़ता है।

    रूटीन में व्यायाम के साथ सुबह व शाम की सैर करें

    इसलिए रोगियों को रूटीन में व्यायाम व रोजाना सुबह व शाम की सैर करनी चाहिए। इससे आप हृदयाघात के खतरे को सर्दियों में कम कर सकते हैं। जिन लोगों को पहले भी हृदयाघात हो चुका है, उन्हें सर्दियों में हृदयाघात का रहता है अधिक खतरा, उन्हें सर्दियों में हलका व्यायाम व सैर अवश्य करनी चाहिए। 

    दिल के रोगियों को करना होगा दिनचर्या में बदलाव

    उम्रदराज लोगों व दिल के रोगियों को खानपान से लेकर अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। सर्दी में घी, तेल सहित तले हुए खाने से परहेज करें। खाने में नमक भी हल्का लें, कच्चे नमक का प्रयोग सलाद में भी न करें। डाक्टर की सलाह के मुताबिक दवाएं समय पर लेते रहें। स्वस्थ आहार और उचित नींद लेनी चाहिए।

    दिल के रोगी ठंड में रखें अपना ज्यादा ध्यान : विशेषज्ञ

    शिमला अस्पताल के हृदयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव मेहरा का कहना है कि सर्दियों में विशेष तौर पर दिल के रोगियों को अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए। ठंड से बचें और लक्षण महसूस हों तो तुरंत अस्पताल आएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा बंद नहीं करनी चाहिए। रोजाना व्यायाम व सैर करें, सर्दी में अमूमन खाना ज्यादा व कसरत कम होती है, इसे सुधारें, कम खाएं ओर कसरत पहले की तरह करें, दवा समय पर ले, इसका स्टाक माकूल पहले से रखें, इससे आप सर्दियों में अपने दिल को मजबूत रख सकते हैं।