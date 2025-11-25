सर्दी में क्यों रहता है हर्ट अटैक का ज्यादा खतरा, रूटीन में व्यायाम सहित ये सावधानियां बरतकर रख सकते हैं दिल को स्वस्थ

शिखा वर्मा, शिमला। सर्दियां आपके दिल की दुश्मन नहीं हैं, इनसे डरे नहीं, न ही अपना कोई रूटीन छोड़ें। आप सर्दियों में बिस्तर छोड़ने में आलस करते हैं, इसलिए रूटीन का व्यायाम नहीं करते हैं। सर्दियों में व्यायाम के साथ ही खाने की डाईट को सभी बढ़ा देते हैं। इससे सभी का कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है।



यह हृदयरोगियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए रूटीन में व्यायाम व खाने की मात्रा न बढ़ाकर आप सर्दियों में अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।

तापमान में गिरावट से सिकुड़ती हैं रक्त धमनियां और नसें अनियमित जीवनशैली व बीमारियों से ग्रस्त लोगों को ठंड में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। शरीर के तापमान में गिरावट आने से रक्त धमनियां और नसें सिकुड़ जाती हैं। इनमें रक्त के थक्के जम सकते हैं। ऐसी स्थिति में रक्त प्रवाह के लिए दिल को अधिक जोर लगाकर काम करना पड़ता है।

रूटीन में व्यायाम के साथ सुबह व शाम की सैर करें इसलिए रोगियों को रूटीन में व्यायाम व रोजाना सुबह व शाम की सैर करनी चाहिए। इससे आप हृदयाघात के खतरे को सर्दियों में कम कर सकते हैं। जिन लोगों को पहले भी हृदयाघात हो चुका है, उन्हें सर्दियों में हृदयाघात का रहता है अधिक खतरा, उन्हें सर्दियों में हलका व्यायाम व सैर अवश्य करनी चाहिए।