हिमाचल प्रदेश: HRTC की चलती बस पर पहाड़ी से गिरा पेड़, फ्रंट शीशा तोड़कर अंदर घुसा; 40 यात्री थे सवार

गगन सिंह ठाकुर, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी एचआरटीसी बस के साथ बड़ा हादसा हो गया। सराची-मंडी मार्ग पर एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) की बस एचपी 65-6125 पर एक पेड़ आ गिरा। मंगलवार सुबह करीब सवा नौ बजे यह हादसा हुआ। बस में करीब 40 सवारियां थीं।

बस चैड़ा खड्ड के समीप पहुंची तो अचानक एक पेड़ सीधे बस के आगे वाले शीशे के आरपार हो गया। आगे वाली सीट पर सवार यात्री घायल हो गया और बस चालक चुनी लाल ठाकुर बाल-बाल बच गए। चकनाचूर हो गया शीशा चालक चुनी लाल ने बताया कि पहाड़ी से अचानक एक बड़ा पेड़ आ गिरा। जब वह बस को लेकर चैड़ा खड्ड से गुजर रहा था तो एक क्याल प्रजाति का पेड़ सीधे बस के अगले हिस्से पर आ गिरा, जिससे चालक की तरफ का फ्रंट शीशा चकनाचूर हो गया।

दहशत में आ गई सवारियां बस में सवार 40 से अधिक यात्री उस समय सकते में आ गए। गनीमत यह रही कि हादसे के समय बस की गति धीमी थी और चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तुरंत नियंत्रित कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। '