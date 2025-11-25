Language
    हिमाचल प्रदेश: HRTC की चलती बस पर पहाड़ी से गिरा पेड़, फ्रंट शीशा तोड़कर अंदर घुसा; 40 यात्री थे सवार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:53 AM (IST)

    मंडी जिले में सराची-मंडी मार्ग पर HRTC बस पर पेड़ गिरने से हादसा हुआ। बस में 40 यात्री सवार थे। चौड़ा खड्ड के पास पेड़ बस के शीशे को तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे एक यात्री घायल हो गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।

    Hero Image

    जिला मंडी के सराज क्षेत्र में एचआरटीसी बस का शीशा तोड़कर अंदर घुसा पेड़। जागरण

    गगन सिंह ठाकुर, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी एचआरटीसी बस के साथ बड़ा हादसा हो गया। सराची-मंडी मार्ग पर एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) की बस एचपी 65-6125 पर एक पेड़ आ गिरा। मंगलवार सुबह करीब सवा नौ बजे यह हादसा हुआ। बस में करीब 40 सवारियां थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस चैड़ा खड्ड के समीप पहुंची तो अचानक एक पेड़ सीधे बस के आगे वाले शीशे के आरपार हो गया। आगे वाली सीट पर सवार यात्री घायल हो गया और बस चालक चुनी लाल ठाकुर बाल-बाल बच गए।

    चकनाचूर हो गया शीशा

    चालक चुनी लाल ने बताया कि पहाड़ी से अचानक एक बड़ा पेड़ आ गिरा। जब वह बस को लेकर चैड़ा खड्ड से गुजर रहा था तो एक क्याल प्रजाति का पेड़ सीधे बस के अगले हिस्से पर आ गिरा, जिससे चालक की तरफ का फ्रंट शीशा चकनाचूर हो गया।

    दहशत में आ गई सवारियां

    बस में सवार 40 से अधिक यात्री उस समय सकते में आ गए। गनीमत यह रही कि हादसे के समय बस की गति धीमी थी और चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तुरंत नियंत्रित कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। '

    युवक को आई चोटें

    हादसे में फ्रंट सीट पर बैठे एक युवक को आंशिक चोटें आई हैं। लेकिन चालक की सूझबूझ के कारण बस से सफर कर रहे अन्य किसी यात्रियों को चोट नहीं आई है। बस का आगे का हिस्सा जरूर क्षतिग्रस्त हो गया है।

    आरएम मंडी पीयुष शर्मा का कहना है कि बस पर पत्थर गिरने की सूचना मिली थी। सवारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि चालक के आगे का शीशा टूटा है।

