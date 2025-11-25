Chamba: जमीन विवाद में मां-बेटे ने डंडे से पीटा व्यक्ति, 2 दिन बाद मौत; पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किए

संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल भरमौर की पंचायत घरेड़ में जमीन विवाद में मां-बेटे ने पड़ोसी के सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित मां-बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।



दोनों को चंबा न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामूली विवाद में तैश में आकर किए हमले ने मां-बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लकड़ी रखने को लेकर हुआ था दोनों पक्ष में विवाद घरेड़ गांव में 22 नवंबर को विवादित जगह पर लकड़ी रखने को लेकर उक्त लोगों में कहासुनी हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि देखते-देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान लक्की व छुनको देवी ने पड़ोसी संजीव कुमार के सिर पर डंडे से वार कर दिया।