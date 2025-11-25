Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chamba: जमीन विवाद में मां-बेटे ने डंडे से पीटा व्यक्ति, 2 दिन बाद मौत; पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किए

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    चंबा में ज़मीन के विवाद में एक माँ-बेटे ने एक व्यक्ति को डंडे से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चंबा में जमीन विवाद में मां-बेटे ने व्यक्ति की हत्या कर दी। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल भरमौर की पंचायत घरेड़ में जमीन विवाद में मां-बेटे ने पड़ोसी के सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित मां-बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 

    दोनों को चंबा न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामूली विवाद में तैश में आकर किए हमले ने मां-बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लकड़ी रखने को लेकर हुआ था दोनों पक्ष में विवाद

    घरेड़ गांव में 22 नवंबर को विवादित जगह पर लकड़ी रखने को लेकर उक्त लोगों में कहासुनी हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि देखते-देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान लक्की व छुनको देवी ने पड़ोसी संजीव कुमार के सिर पर डंडे से वार कर दिया। 

    डंडे के वार से आंगन में जा गिरा व्यक्ति

    संजीव कुमार आंगन में सिर के बल जा गिरा। स्वजन संजीव कुमार को सिविल अस्पताल भरमौर ले गए। गंभीर हालत होने पर संजीव कुमार को मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चंबा रेफर कर दिया। यहां से उसे मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया। सोमवार सुबह संजीव कुमार ने दम तोड़ दिया।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश: HRTC की चलती बस पर पहाड़ी से गिरा पेड़, फ्रंट शीशा तोड़कर अंदर घुसा; 40 यात्री थे सवार

    मां-बेटा हत्या के आरोप में गिरफ्तार : एएसपी

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा हितेश लखनपाल का कहना है कि हत्या के आरोपित मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें न्यायालय में पेश करने पर पांच दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को स्वजन को सौंप दिया गया है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में नशा माफिया के खिलाफ बनेगी एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स, प्रदेश को चिट्टा मुक्त करने के लिए चलाएगी अभियान