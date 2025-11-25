Chamba: जमीन विवाद में मां-बेटे ने डंडे से पीटा व्यक्ति, 2 दिन बाद मौत; पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किए
चंबा में ज़मीन के विवाद में एक माँ-बेटे ने एक व्यक्ति को डंडे से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल भरमौर की पंचायत घरेड़ में जमीन विवाद में मां-बेटे ने पड़ोसी के सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित मां-बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों को चंबा न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामूली विवाद में तैश में आकर किए हमले ने मां-बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
लकड़ी रखने को लेकर हुआ था दोनों पक्ष में विवाद
घरेड़ गांव में 22 नवंबर को विवादित जगह पर लकड़ी रखने को लेकर उक्त लोगों में कहासुनी हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि देखते-देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान लक्की व छुनको देवी ने पड़ोसी संजीव कुमार के सिर पर डंडे से वार कर दिया।
डंडे के वार से आंगन में जा गिरा व्यक्ति
संजीव कुमार आंगन में सिर के बल जा गिरा। स्वजन संजीव कुमार को सिविल अस्पताल भरमौर ले गए। गंभीर हालत होने पर संजीव कुमार को मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चंबा रेफर कर दिया। यहां से उसे मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया। सोमवार सुबह संजीव कुमार ने दम तोड़ दिया।
यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश: HRTC की चलती बस पर पहाड़ी से गिरा पेड़, फ्रंट शीशा तोड़कर अंदर घुसा; 40 यात्री थे सवार
मां-बेटा हत्या के आरोप में गिरफ्तार : एएसपी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा हितेश लखनपाल का कहना है कि हत्या के आरोपित मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें न्यायालय में पेश करने पर पांच दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को स्वजन को सौंप दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।