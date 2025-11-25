हिमाचल में नशा माफिया के खिलाफ बनेगी एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स, प्रदेश को चिट्टा मुक्त करने के लिए चलाएगी अभियान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश को नशा व चिट्टा मुक्त बनाने के लिए अब एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स कार्य करेगी। वर्तमान में कई एजेंसियां कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है।



एकीकृत टास्क फोर्स बनाने का उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है।

पंचायत स्तर पर चलेगा एंटी चिट्टा अभियान प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने को मंजूरी प्रदान की गई। पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर को चिट्टा माफिया को चुनौती दी थी कि या तो वे हिमाचल छोड़ दें या फिर सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। ऐसे में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।