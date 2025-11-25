Language
    हिमाचल में नशा माफिया के खिलाफ बनेगी एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स, प्रदेश को चिट्टा मुक्त करने के लिए चलाएगी अभियान

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:24 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने की बात कही है।

    हिमाचल प्रदेश सरकार नशा माफिया के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश को नशा व चिट्टा मुक्त बनाने के लिए अब एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स कार्य करेगी। वर्तमान में कई एजेंसियां कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है।

    एकीकृत टास्क फोर्स बनाने का उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है।

    पंचायत स्तर पर चलेगा एंटी चिट्टा अभियान

    प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने को मंजूरी प्रदान की गई। पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर को चिट्टा माफिया को चुनौती दी थी कि या तो वे हिमाचल छोड़ दें या फिर सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। ऐसे में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

    दो सप्ताह में भारी मात्रा में नशा पकड़ा 

    बीते करीब दो सप्ताह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में भारी तादाद में मादक पदार्थों और चिट्टे को पकड़ा गया है। करीब 24 आरोपितों को हिरासत में लिया गया है। दैनिक जागरण ने भी चिट्टे के खिलाफ धंसता हिमाचल अभियान चलाया जिसमें स्कूल से लेकर महाविद्यालय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

    शिमला में चिट्टे व चरस सहित आठ लोग गिरफ्तार

    शिमला जिला में पुलिस ने तीन मामलों में आठ लोगों को चरस व चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। ठियोग में पुलिस ने रविवार शाम डाकघर के के पास स्थित एक मकान के कमरे से 4.220 ग्राम चिट्टे व 10,000 रुपये नकदी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार है। आरोपितों की पहचान 24 वर्षीय विशाल उर्फ विक्की निवासी शिलु, 29 वर्षीय आयुष शर्मा निवासी ठियोग और 23 वर्षीय तन्वी ठाकुर निवासी चौपाल के रूप में हुई है।

