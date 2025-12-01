हिमाचल विधानसभा: लगातार चौथे दिन मुकेश अग्निहोत्री और विधायक हंसराज नहीं पहुंचे सदन में, क्या डिप्टी CM नाराज?

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को दो दिन के अवकाश के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुआ। धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में चौथे दिन सदन में कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई।



सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद चौथे दिन भी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और शारीरिक शोषण के आरोपों में घिरे चुराह से भाजपा विधायक हंसराज सदन में नहीं पहुंचे। शोषण के मामले में विधायक को कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन वह चौथे दिन भी कार्यवाही में शामिल नहीं हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या डिप्टी सीएम नाराज वहीं, हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम भी लगातार चौथे दिन सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। डिप्टी सीएम की बेटी की शादी थी, इस कारण व्यस्तता का हवाला देकर वह सदन से दूरी बनाए हुए हैं। उनकी अंदरखाते सरकार से नाराजगी भी बताई जा रही है।