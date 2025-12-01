हिमाचल विधानसभा: लगातार चौथे दिन मुकेश अग्निहोत्री और विधायक हंसराज नहीं पहुंचे सदन में, क्या डिप्टी CM नाराज?
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अवकाश के बाद शुरू हुआ। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और भाजपा विधायक हंसराज लगातार चौथे दिन सदन से अनुपस्थित रहे। डिप्टी सीएम की अनुपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सदन में मौजूद नहीं थे।
जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को दो दिन के अवकाश के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुआ। धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में चौथे दिन सदन में कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई।
सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद चौथे दिन भी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और शारीरिक शोषण के आरोपों में घिरे चुराह से भाजपा विधायक हंसराज सदन में नहीं पहुंचे। शोषण के मामले में विधायक को कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन वह चौथे दिन भी कार्यवाही में शामिल नहीं हुए।
क्या डिप्टी सीएम नाराज
वहीं, हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम भी लगातार चौथे दिन सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। डिप्टी सीएम की बेटी की शादी थी, इस कारण व्यस्तता का हवाला देकर वह सदन से दूरी बनाए हुए हैं। उनकी अंदरखाते सरकार से नाराजगी भी बताई जा रही है।
हालांकि वह बीते कल रविवार को हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार के पदभार संभालने के कार्यक्रम में दिल्ली से शिमला पहुंचे थे। लेकिन वह धर्मशाला में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम नाराज हैं।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में चिट्टा तस्करी की सूचना देने पर मिलेगा 10 हजार से 10 लाख का इनाम, 30 दिन में राशि देगी सरकार
विक्रमादित्य भी रहे नदारद
विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सदन में मौजूद नहीं रहे। हालांकि कुछ देर बाद शांडिल पहुंच गए, लेकिन विक्रमादित्य सिंह नहीं पहुंचे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।