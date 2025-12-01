Language
    हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू, बादल छाने से बढ़ी ठंड, 5 जिलों में दो दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:03 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। ताबो में न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चंबा, किन्नौर, लाहुल-स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू में हिमपात की संभावना जताई है। बिलासपुर और मंडी में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 

    मनाली के पहाड़ और छाए बादल। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। फोटो: जसवंत ठाकुर।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, जिस कारण बादल छाए हैं, हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं है।

    ताबो में -5.2 डिग्री तापमान

    शिमला सहित प्रदेश के कई स्थानों पर सोमवार को सुबह से हल्के बादल छाए हैं। सबसे कम तापमान ताबो में -5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। कई स्थानों पर कोहरा जम रहा है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    पांच जिलों में हो सकता है वर्षा व हिमपात

    हिमालयी क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है। 4 व 5 को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस कारण पांच जिलों में इसका कुछ असर रहेगा। जिसके कारण चंबा, किन्नौर, लाहुल-स्पीति, कांगड़ा व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है।

    पांच को शिमला में भी संभावना

    पांच दिसंबर को ज्यादा असर रह सकता है। इस दौरान पांच जिलों के अलावा शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद मौसम के साफ रहने का अनुमान है।

    नवंबर में बारिश के लिए तरसे लोग

    नवंबर माह में वर्षा की एक बूंद के लिए लोग तरस गए और पूरी तरह से सूखा रहा। किन्नौर में केवल 2.7 मिलीमीटर नवंबर माह में वर्षा हुई है, जबकि लाहुल स्पीति में 1.9 मिलीमीटर बाकी स्थानों पर वर्षा हुई ही नहीं।

    बिलासपुर में घने कोहरे के कारण दृश्यता 200 मीटर

    बिलासुपर में घने कोहरे के कारण दृश्यता 200 मीटर रही। इस कारण वाहन चालकों कुछ दिक्कतें आई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी दो दिनों तक बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। आगामी दिनों में ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। 

    मनाली व कांगड़ा में न्यूनतम तापमान बढ़ा

    प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि मनाली में 4.4, कुल्लू के बजौरा में 3.7, नारकंडा में 3, हमीरपुर में 2.3 और कांगड़ा में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है।

    स्थान न्यूनतम अधिकतम

    • शिमला 9.0 21.8
    • सुंदरनगर 5.6 21.3
    • भुंतर 4.9 21.0
    • कल्पा 2.5 17.5
    • धर्मशाला 7.1 23.0
    • ऊना 6.7 25.2
    • नाहन 10.7 22.0
    • सोलन 3.8 24.6