शिमला के नागेश्वर महाराज मंदिर में 54 साल बाद क्यों हो रहा शांत महायज्ञ? 1971 में हुआ था इससे पहले आयोजन 

संवाद सूत्र, जुब्बल (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला के जुब्बल के झड़ग गांव में 4 दिसंबर से देवता साहिब नागेश्वर महाराज का शांत महायज्ञ होने जा रहा है। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस महायज्ञ में भारी जनसैलाब देव दरबार में उमड़ेगा। यह महायज्ञ 54 वर्षां के बाद हो रहा है। इससे पहले यह महायज्ञ 1971 में हुआ था।



झड़ग के स्थानीय निवासी कैलाश शर्मा ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि शांत महायज्ञ देवता की सशक्ति को और ज्यादा सशक्त करने के लिए किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर गांव हर क्षेत्र के देवी-देवता अपनी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, प्रजा को एकसूत्र में बांधे रखने के लिए अपनी शक्ति को दर्शाने एवं अत्याधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जाप, तप, यज्ञ एवं महायज्ञ का आयोजन करते हैं।



कैलाश शर्मा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़श कुफ्टाधार में बतौर मुख्य अध्यापक तैनात हैं। वह बताते हैं कि हिमालय पर्वत की पहाड़ियों में बसा हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जहां भगवान शिव का वास है, वहीं उन्हीं के अनुरूप विभिन्न भेष में अनेकों देवताओं का भी वास है।



प्रत्येक देवी देवताओं की अपनी अपनी प्रजा है। उसी प्रकार इसी महत्वता को देखते हुए 4 से 6 दिसंबर तक देवता नागेश्वर महाराज झड़ग में शांत महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इससे पूर्व यह आयोजन सन 1971 में हुआ था। झड़ग गांव प्राचीन समय में बुशहर रियासत का एक ऐतिहासिक गांव था। इसे राजा बुशहर का खूंद माना जाता था। वर्तमान में यह तहसील जुब्बल, जिला शिमला में स्थित है।