Himachal: आधी रात नशे की खेप ठिकाने लगाने जा रहे थे कार सवार 3 युवक, पालमपुर पुलिस ने बड़ी खेप सहित पकड़े
Himachal Pradesh Drug Smuggling पालमपुर पुलिस ने चरस तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 किलो 29 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सूत्र, पालमपुर। हिमाचल प्रदश में इन दिनों चरस तस्करी जोरों पर हो रही है। पुलिस ने भी कड़ा शिकंजा कसा हुआ है व तस्करों को दबोच कर जेल भेजा जा रहा है। जिला कांगड़ा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है।
बुधवार देर रात को पुलिस थाना पालमपुर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान चढ़ियार चौक के पास वाहन नंबर एचपी-01के-6876 से 1 किलो 29 ग्राम चरस की भारी खेप बरामद की। इस मामले में तीन युवकों को मौके पर गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 33 वर्षीय सुनील कुमार निवासी गांव सुरड़ डाकघर खोखन, 19 वर्षीय नरेंद्र ठाकुर निवासी गांव तलाड़ी डाकघर धारा व 25 वर्षीय सुनील कुमार निवासी गांव सुरड़ डाकघर खोखन तीनों तहसील भुंतर जिला कुल्लू के रूप में हुई है।
पुलिस ने नशे के साथ गाड़ी भी जब्त की
पुलिस थाना पालमपुर प्रभारी भूपिंदर सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपितों के कब्जे से बरामद चरस के साथ-साथ उक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है। आरोपितों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अपराधी किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे : एसपी
जिला कांगड़ा पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार नाकाबंदी, गश्त और ट्रैफिक जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ हमारी जीरो टालरेंस नीति है व ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशे के कारोबार से जुड़ी किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस के साथ साझा करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
