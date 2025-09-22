Himachal: पंजाब से सटे गांव में मां और दो बेटे कर रहे थे चिट्टा तस्करी, पुलिस ने पौने 5 लाख कैश व नशे की बड़ी खेप सहित पकड़े
Himachal Pradesh chitta smuggling हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में एक मां और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चिट्टा नकदी सोना चांदी और एक डिजिटल वेट मशीन बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक नूरपुर ने बताया कि आरोपियों का नशे के कारोबार का लंबा इतिहास रहा है।
संवाद सूत्र, इंदौरा (कांगड़ा)। Himachal Pradesh chitta smuggling, हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी में महिलाएं ही नहीं पूरे परिवार के सदस्य भी शामिल पाए जा रहे हैं। पुलिस जिला नूरपुर ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए थाना डमटाल क्षेत्र में नशा तस्करी के आरोप में मां और दो बेटों को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों से पुलिस ने 22.65 ग्राम चिट्टा, 4 लाख 70 हजार रुपये नकद, 101.7 ग्राम सोना, 478 ग्राम चांदी और एक डिजिटल वेट मशीन बरामद करने में सफलता हासिल की।
पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि आरोपितों की धरपकड़ गुप्त सूचना के आधार पर की गई। मौके पर दबिश देकर जब तलाशी ली गई तो आरोपितों से भारी मात्रा में नशा व अन्य सामान बरामद हुआ। पकड़े गए तीनों आरोपित बचनी पत्नी स्वर्गीय सतपाल और उनके बेटे लवजीत उर्फ़ लब्बा और कर्ण पुत्र स्वर्गीय सतपाल निवासी भदरोया को गिरफ्तार किया है।
पहले भी पकड़े गए हैं नशा तस्करी करते
गिरफ्तार आरोपितों का नशे के कारोबार का लंबा इतिहास रहा है। इनके खिलाफ पहले भी विभिन्न थानों में चिट्टा बरामदगी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकाॅर्ड के अनुसार आरोपित डमटाल, इंदौरा और नूरपुर थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के तहत बार-बार पकड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद ये लोग लगातार नशे का कारोबार चला रहे थे।
पुलिस को दें नशा तस्करों की सूचना
पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं नशे की तस्करी या सेवन की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके।
