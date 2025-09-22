Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal: पंजाब से सटे गांव में मां और दो बेटे कर रहे थे चिट्टा तस्करी, पुलिस ने पौने 5 लाख कैश व नशे की बड़ी खेप सहित पकड़े

    By dinesh katoch Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:08 PM (IST)

    Himachal Pradesh chitta smuggling हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में एक मां और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चिट्टा नकदी सोना चांदी और एक डिजिटल वेट मशीन बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक नूरपुर ने बताया कि आरोपियों का नशे के कारोबार का लंबा इतिहास रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    इंदौरा क्षेत्र में चिट्टे के साथ पकड़े गए मां और दो बेटे पुलिस गिरफ्त में।

    संवाद सूत्र, इंदौरा (कांगड़ा)। Himachal Pradesh chitta smuggling, हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी में महिलाएं ही नहीं पूरे परिवार के सदस्य भी शामिल पाए जा रहे हैं। पुलिस जिला नूरपुर ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए थाना डमटाल क्षेत्र में नशा तस्करी के आरोप में मां और दो बेटों को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपितों से पुलिस ने 22.65 ग्राम चिट्टा, 4 लाख 70 हजार रुपये नकद, 101.7 ग्राम सोना, 478 ग्राम चांदी और एक डिजिटल वेट मशीन बरामद करने में सफलता हासिल की।

    पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि आरोपितों की धरपकड़ गुप्त सूचना के आधार पर की गई। मौके पर दबिश देकर जब तलाशी ली गई तो आरोपितों से भारी मात्रा में नशा व अन्य सामान बरामद हुआ। पकड़े गए तीनों आरोपित बचनी पत्नी स्वर्गीय सतपाल और उनके बेटे लवजीत उर्फ़ लब्बा और कर्ण पुत्र स्वर्गीय सतपाल निवासी भदरोया को गिरफ्तार किया है। 

    पहले भी पकड़े गए हैं नशा तस्करी करते

    गिरफ्तार आरोपितों का नशे के कारोबार का लंबा इतिहास रहा है। इनके खिलाफ पहले भी विभिन्न थानों में चिट्टा बरामदगी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकाॅर्ड के अनुसार आरोपित डमटाल, इंदौरा और नूरपुर थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के तहत बार-बार पकड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद ये लोग लगातार नशे का कारोबार चला रहे थे।

    यह भी पढ़ें- Himachal News: 12 साल के बच्चे को तीन महिलाओं ने पीटा फिर कर दिया कमरे में बंद, प्रताड़ना से तंग मासूम ने निगला जहर

    पुलिस को दें नशा तस्करों की सूचना

    पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं नशे की तस्करी या सेवन की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके।

    यह भी पढ़ें- Himachal News: बिलासपुर में लिफ्ट लेकर घर जा रही महिला से टैक्सी में दुष्कर्म, सुनसान जगह दिया वारदात को अंजाम