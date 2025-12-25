हिमाचल: ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए बलिदान अग्निवीर सैनिक को दिया 75 लाख रुपये दुर्घटना बीमा कवर

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा निवासी बलिदानी सैनिक नवीन कुमार को बैंक की तरफ से दुर्घटना बीमा कवर की राशि प्रदान की गई। अग्निवीर बलिदानी नवीन कुमार (13 जेएके आरआइअफ कारगिल) ने आपरेशन सिंदूर के दौरान 20 मई 2025 को कारगिल में राष्ट्र रक्षा करते प्राण न्योछावर कर दिए थे और उनका बलिदान अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति का प्रतीक है।

बैंक ने बलिदानी की माता को दी राशि बैंक आफ बड़ौदा ने अग्निवीर खाता योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के तहत उनके स्वजन को पालमपुर में 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। यह बीमा राशि एक गरिमामय एवं भावपूर्ण समारोह के दौरान बलिदानी की माता अजूधिया देवी को दी गई।