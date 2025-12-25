हिमाचल: बिजली महादेव मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा तोड़ी, चौकीदार की पिटाई कर खोल दिए शिवालय के बंद कपाट

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू स्थित बिजली महादेव मंदिर में पहली बार परंपरा टूट गई है। एक युवक ने परंपरा को तोड़ते हुए मंदिर के बंद कपाट को खोल दिया है। इस कृत्य से मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा खंडित हुई है।



युवक को ऐसा करने से रोकने पर उसने मंदिर के चौकीदार को पीट दिया। घटना के बाद मंदिर कमेटी ने युवक के खिलाफ पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है।

तीन माह कपाट बंद रखने की है सदियों से परंपरा मंदिर कमेटी के अनुसार, श्री महादेव मंदिर के कपाट हर वर्ष करीब तीन माह तक बंद रहते हैं। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को कपाट के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होती। यह परंपरा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है और वर्षों से सख्ती से निभाई जा रही है। इसके बावजूद युवक ने नियमों की अनदेखी करते हुए जबरन कपाट खोल दिए और अंदर प्रवेश किया।

मंदिर कमेटी सदस्य तुरंत पहुंचे बताया जा रहा है कि चौकीदार ने जब युवक को रोकने का प्रयास किया, तो उसने चौकीदार के साथ धक्का-मुक्की करते हुए पिटाई कर दी। इससे मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मंदिर कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।

आस्था से जुड़ा गंभीर उल्लंघन मंदिर कमेटी ने इस पूरे मामले को आस्था से जुड़ा गंभीर उल्लंघन बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कमेटी का कहना है कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक स्थलों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और भविष्य में ऐसी हरकतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और युवक से पूछताछ शुरू कर दी गई है।