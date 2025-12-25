शिमला IGMC प्रकरण में डॉक्टर की टर्मिनेशन के बाद चिकित्सकों की गेट मीटिंग, विपक्ष ने बताया फेल्योर; CM ने भी दी प्रतिक्रिया

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में डॉक्टर व मरीज के बीच मारपीट के बाद भी स्थिति शांत नहीं है। आरोपित डॉक्टर राघव नरूला पर सुक्खू सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। मामले में पहले सरकार ने डॉक्टर को पद से बर्खास्त करने के साथ उनका कॉन्ट्रेक्ट भी टर्मिनेट कर दिया है।



इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने आईजीएमसी में गेट मीटिंग कर रणनीति बनाई है। रेजिडेंट डॉक्टर अब सीनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथ बैठक कर आगामी रणनीति तय करेगी।



22 दिसंबर को उन्होंने अस्पताल में भर्ती एक मरीज से मारपीट की थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। आईजीएमसी प्रशासन से मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी, जिस पर कर्रवाई करते हुए डॉक्टर को उनके पद से हटा दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम सुक्खू का क्या है कहना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले पर कहा कि मरीज जो स्वस्थ होने की उम्मीद में अस्पताल पहुंचते हैं, हालात कैसे भी हों डॉक्टर से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करते हैं। डॉक्टर को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता है। हालांकि सरकार डॉक्टरों का पक्ष भी देख रही है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान भी रखा जाएगा। सरकार ने डॉक्टरों के कार्य बोझ को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, बाबजूद इसके ऐसी घटना ठीक नहीं है।

ऐसा वातावरण क्यों बन रहा सरकार विचार करे : जयराम वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की और कहा कि डॉक्टरों और मरीजों के बीच जो रिश्ता होता है, वह कायम रहना चाहिए। आगे से इस तरह की घटनाएं न हों, इस पर ठोस कदम उठाए जाएं। ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने डॉक्टर को पद से हटा दिया है। इस पर टिप्पणी उचित नहीं है।