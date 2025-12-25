कांगड़ा में फोरलेन निर्माण कार्य ने पकड़ी गति, NHAI ने दे दी डेडलाइन; ...तो 10 दिन में चकाचक होगी यह सड़क

संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा में पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। एनएचएआई ने अगले 10 दिन के भीतर कंडवाल से जसूर तक कोलतार की अंतिम परत बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपमंडल नूरपुर में बन रहे इस फोरलेन का निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने अब जिस तरीके से निर्माण कार्यों को गति दी है, उससे फोरलेन के जल्द बनने की संभावना है।

टोल प्लाजा तक डाली फाइनल लेयर कंडवाल से लेकर टोल प्लाजा साइट तक चार किलोमीटर दोनों ओर से कोलतार की फाइनल लेयर डाल दी है और अब रोड लाइन मार्किंग व साइन बोर्ड का कार्य होना है। जसूर तक कोलतार की फाइनल लेयर डाली जा रही है और यह कार्य लगभग दस दिन तक पूरा हो जाएगा। जसूर में बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी तेजी से चला हुआ है।

नूरपुर बाईपास का कार्य जोरों पर नूरपुर बाईपास का निर्माण कार्य भी जोरों पर है। लगभग चार किलोमीटर लंबे फोरलेन के लिए कटिंग तथा फिलिंग का कार्य जोरों पर है। नूरपुर से आगे बागनी, नागनी, भड़वार व खज्जियां में भी फोरलेन का निर्माण कार्य जोरों पर है। फोरलेन पर विभिन्न जगहों पर तीन मेजर ब्रिज बन रहे हैं जिससे सड़क सीधी व समतल होगी।