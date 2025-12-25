Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांगड़ा में फोरलेन निर्माण कार्य ने पकड़ी गति, NHAI ने दे दी डेडलाइन; ...तो 10 दिन में चकाचक होगी यह सड़क

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    कांगड़ा में फोरलेन निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। NHAI ने इस कार्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन भी दे दी है। जिसके अनुसार अब यह सड़क अगले 10 दिनों ...और पढ़ें

    Hero Image

    नूरपुर में चल रहा फोरलेन निर्माण कार्य। 

    संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा में पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। एनएचएआई ने अगले 10 दिन के भीतर कंडवाल से जसूर तक कोलतार की अंतिम परत बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपमंडल नूरपुर में बन रहे इस फोरलेन का निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने अब जिस तरीके से निर्माण कार्यों को गति दी है, उससे फोरलेन के जल्द बनने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टोल प्लाजा तक डाली फाइनल लेयर

    कंडवाल से लेकर टोल प्लाजा साइट तक चार किलोमीटर दोनों ओर से कोलतार की फाइनल लेयर डाल दी है और अब रोड लाइन मार्किंग व साइन बोर्ड का कार्य होना है। जसूर तक कोलतार की फाइनल लेयर डाली जा रही है और यह कार्य लगभग दस दिन तक पूरा हो जाएगा। जसूर में बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी तेजी से चला हुआ है।

    नूरपुर बाईपास का कार्य जोरों पर

    नूरपुर बाईपास का निर्माण कार्य भी जोरों पर है। लगभग चार किलोमीटर लंबे फोरलेन के लिए कटिंग तथा फिलिंग का कार्य जोरों पर है। नूरपुर से आगे बागनी, नागनी, भड़वार व खज्जियां में भी फोरलेन का निर्माण कार्य जोरों पर है। फोरलेन पर विभिन्न जगहों पर तीन मेजर ब्रिज बन रहे हैं जिससे सड़क सीधी व समतल होगी। 

    कया कहते हैं कंपनी अधिकारी

    फोरलेन निर्माण कंपनी के सीजीएम हरप्रीत सिंह ने बताया कि कंडवाल से टोल प्लाजा साइट तक कोलतार की फाइनल लेयर डाल दी है तथा जसूर तक अगले दस दिन तक फाइनल लेयर डाल दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें: कांगड़ा के गरली बालिका आश्रम से कैसे गायब हो गई लड़कियां? बस कंडक्टर के मोबाइल से की कॉल ने सुलझाई गुत्थी 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में एंबुलेंस कर्मचारी आज रात से करेंगे 48 घंटे की हड़ताल, इमरजेंसी सेवाएं होंगी प्रभावित; सरकार की क्या है तैयारी? 