    हिमाचल में एंबुलेंस कर्मचारी आज रात से करेंगे 48 घंटे की हड़ताल, इमरजेंसी सेवाएं होंगी प्रभावित; सरकार की क्या है तैयारी?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं के 1300 कर्मचारी आज रात से 48 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में आज रात से एंबुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी 25 दिसंबर रात से 48 घंटे की हड़ताल करेंगे। हड़ताल 25 दिसंबर रात आठ से 27 दिसंबर रात आठ बजे तक चलेगी। 108 एवं 102 कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन के महासचिव बालकराम ने बताया कि कर्मचारियों ने 14 दिन पहले ही सरकार और संबंधित विभाग को हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन इस अवधि में उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस बातचीत या समाधान की पहल नहीं की गई। मजबूरी में कर्मचारियों को यह कदम उठाना पड़ रहा है। 

    1300 कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर

    बालकराम का दावा है कि प्रदेशभर के सभी 1300 कर्मचारी एकजुट हैं और हड़ताल पर जा रहे हैं। यदि हड़ताल के दौरान मांगें मान ली जाती हैं तो आंदोलन पर पुनर्विचार किया जा सकता है, अन्यथा आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

    ईपीएफ के दोनों शेयर काटे जा रहे कर्मचारियों के वेतन से

    यूनियन के अनुसार ईपीएफ के दोनों शेयर कर्मचारियों के वेतन से ही काटे जा रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इसमें नियोक्ता का भी योगदान होना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव और निदेशक उन्हें अपना कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं।

    एस्मा कर्मचारियों पर नहीं कंपनी पर लगे

    ऐसे में यदि आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगाया जाता है तो वह कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि सेवा प्रदाता कंपनी पर लगाया जाना चाहिए। कर्मचारी लंबित वेतन विसंगतियों का समाधान, न्यूनतम वेतन का पूर्ण भुगतान और समय पर वेतन जारी करने की मांग उठा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाने की मांग भी उठाई जा रही है।

    क्या है तैयारी

    नेशनल ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सभी उपायुक्त को इस संबंध में पहले ही अवगत करवा दिया है और सीएमओ स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई हैं।

