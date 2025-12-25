हिमाचल में एंबुलेंस कर्मचारी आज रात से करेंगे 48 घंटे की हड़ताल, इमरजेंसी सेवाएं होंगी प्रभावित; सरकार की क्या है तैयारी?

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी 25 दिसंबर रात से 48 घंटे की हड़ताल करेंगे। हड़ताल 25 दिसंबर रात आठ से 27 दिसंबर रात आठ बजे तक चलेगी। 108 एवं 102 कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन के महासचिव बालकराम ने बताया कि कर्मचारियों ने 14 दिन पहले ही सरकार और संबंधित विभाग को हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन इस अवधि में उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस बातचीत या समाधान की पहल नहीं की गई। मजबूरी में कर्मचारियों को यह कदम उठाना पड़ रहा है।

1300 कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर बालकराम का दावा है कि प्रदेशभर के सभी 1300 कर्मचारी एकजुट हैं और हड़ताल पर जा रहे हैं। यदि हड़ताल के दौरान मांगें मान ली जाती हैं तो आंदोलन पर पुनर्विचार किया जा सकता है, अन्यथा आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

ईपीएफ के दोनों शेयर काटे जा रहे कर्मचारियों के वेतन से यूनियन के अनुसार ईपीएफ के दोनों शेयर कर्मचारियों के वेतन से ही काटे जा रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इसमें नियोक्ता का भी योगदान होना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव और निदेशक उन्हें अपना कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं।