    कांगड़ा के गरली बालिका आश्रम से कैसे गायब हो गई लड़कियां? बस कंडक्टर के मोबाइल से की कॉल ने सुलझाई गुत्थी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गरली बालिका आश्रम से कुछ लड़कियां गायब हो गईं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़कियों को ढूंढ निकाला। लड़कियों ने बस क ...और पढ़ें

    कांगड़ा के गरली आश्रम से लापता लड़कियां शिमला में मिली हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में गरली स्थित बालिका आश्रम से दो नाबालिग छात्राएं लापता हो गई थीं, जो शिमला में मिली हैं। शिमला पुलिस ने इनहें सुरक्षित डिटेन कर लिया है। दोनों छात्राओं को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद रक्कड़ थाने की पुलिस टीम के हवाले कर दिया है।

    बताया जा रहा है कि दोनों ने पहले भी एक बार भागने की कोशिश की थी। आश्रम में रहने वाली कई लड़कियां गरली स्कूल में पढ़ती हैं। 

    20 लड़कियां लौट रही थीं आश्रम

    बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर केयरटेकर की अगुआई में करीब 20 लड़कियां स्कूल से आश्रम लौट रही थी। इसी बीच दो लड़कियां गायब हो गई। आश्रम प्रबंधन ने इसकी सूचना रक्कड़ पुलिस थाने को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू की।

    पठानकोट से शिमला पहुंच गईं

    बताया जा रहा है कि दोनों गरली से निकलकर पठानकोट जा पहुंची थीं। रात करीब साढ़े नौ बजे पठानकोट से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस में सवार हो गईं।

    कंडक्टर के फोन से की कॉल से खुला राज

    बस यात्रा के दौरान छात्राओं ने कंडक्टर के मोबाइल फोन से आश्रम में किसी को काल की। यही काल पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई। रक्कड़ थाने की पुलिस टीम ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर रातभर छात्राओं की मूवमेंट पर नजर रखी और बुधवार सुबह शिमला के बालूगंज क्षेत्र में दोनों छात्राओं को पुलिस की मदद से सुरक्षित डिटेन कर लिया।

    रक्कड़ पुलिस थाना टीम के हवाले की छात्राएं

    देहरा के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि लड़कियों को रक्कड़ पुलिस थाने की टीम के हवाले कर दिया है। 

