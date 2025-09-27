नवरात्र में GST की राहत लाई ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बचत की बहार, आपके शहर में 1.30 लाख रुपये तक सस्ती मिल रही यह कार
Car Rates after GST Changes शारदीय नवरात्र में जीएसटी की दरों में कमी होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उछाल आया है। मारुति कारों पर 40 हजार से 1 लाख 30 हजार तक का फायदा मिल रहा है वहीं स्कूटी और बाइक पर भी अच्छी बचत हो रही है। कांगड़ा के मारुति शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
40 हजार से एक लाख रुपये तक की बचत
कांगड़ा के मलां स्थित मारुति शोरूम के डीजीएम सेवानिवृत्त कर्नल कुलदीप सिंह ने बताया कि
स्कूटी व बाइक पर भी बचत
जीएसटी दरों में बदलाव का सीधा लाभ सुजूकी कंपनी के स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीदने वालों को हुआ है। मोटे तौर पर बात करें तो स्कूटी व स्कूटर में 8000 रुपये का सीधा लाभ ग्राहक को हो रहा है। इसी तरह से मोटरसाइकिल खरीदने वाले ग्राहक को 12500 रुपये तक की बचत हो रही है। काफी लोग शो रूम में पहुंच रहे हैं। मोटरसाइकिल खरीदने वाले वाले व स्कूटी व स्कूटर खरीदने वाले को उसके माडल के हिसाब से जीएसटी दरों का लाभ मिल रहा है।
-सौरभ सैनी,एमडी, सैनी आटो जोन, मटौर, कांगड़ा।
उपभोक्ता की क्या है राय
जीएसटी दरों में बदलाव के बाद बहुत सी वस्तुओं की दामों में सुधार हुआ है। बाजार में अब इसका असर दिखने लगा है। इसका लाभ ग्राहकों को मिलने शुरू हो गया है। ऑटोमोबाइल शोरूम में भी लोगों की भीड़ बढ़ी है। जीएसटी दरों में कम किए जाने से स्कूटी व कार खरीदने वाले लोगों को लाभ हुआ है।
दवाओं के दाम में भी राहत
जीएसटी की दरों में सुधार के बाद इसका लाभ भी आम आदमी को होता दिख रहा है। दवाइयों सहित अन्य वस्तुएं सस्ती हुई है। जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा। दवाओं में जीएसटी 18 प्रतिशत थी वह अब पांच प्रतिशत पर आ गई है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी जीएसटी के दरों में कमी आने से वाहनों के दामों में कमी आई है।
