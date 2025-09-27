Language
    नवरात्र में GST की राहत लाई ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बचत की बहार, आपके शहर में 1.30 लाख रुपये तक सस्ती मिल रही यह कार

    By dinesh katoch Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:41 PM (IST)

    Car Rates after GST Changes शारदीय नवरात्र में जीएसटी की दरों में कमी होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उछाल आया है। मारुति कारों पर 40 हजार से 1 लाख 30 हजार तक का फायदा मिल रहा है वहीं स्कूटी और बाइक पर भी अच्छी बचत हो रही है। कांगड़ा के मारुति शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

    कांगड़ा के मलां स्थित शोरूम में खड़ी कारें। जागरण

    नीरज व्यास, धर्मशाला।  Car Rates after GST Changes, शारदीय नवरात्र में जीएसटी दरों में बदलाव का असर दिख रहा है। जीएसटी की दरों में हुई कमी का असर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अच्छा खासा दिखने लगा है। एक तो जीएसटी की दरों में कमी व उस पर नवरात्र को लेकर भी ग्राहकों की भीड़ कार व बाइक के शोरूम में उमड़ रही है।

    जीएसटी की दरों की कमी का फायदा हुआ है कि मारुति कंपनी के विभिन्न माडल की कार में अलग-अलग दरों के हिसाब से 40 हजार रुपये से लेकर एक लाख 30 हजार रुपये तक का फायदा ग्राहकों को मिल रहा है।

    उधर जीएसटी दरों में बदलाव से स्कूटी व स्कूटर में आठ हजार रुपये तक तथा बाईक में 12,500 रुपये तक की बचत ग्राहकों की हो रही है। खरीद पर इतने पैसे उपभोक्ता के कम लग रहे हैं। ऐसे में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती से आम आदमी ने राहत की सांस ली है।

    कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। जिन लोगों ने इन नवरात्र में कार व मोटरसाइकिल व स्कूटी लेने का मन बनाया था उनके लिए जीएसटी की नई दरें लाभकारी साबित हुई हैं। कांगड़ा के मारूति शोरूम सहित अन्य शोरूम में ग्राहक उमड़ रहे हैं।

    40 हजार से एक लाख रुपये तक की बचत

    कांगड़ा के मलां स्थित मारुति शोरूम के डीजीएम सेवानिवृत्त कर्नल कुलदीप सिंह ने बताया कि  जीएसटी दरों में कटौती होने से इसका असर कार कीमतों में पड़ा है। लेकिन अलग-अलग कार के माॅडल के हिसाब से यह अलग-अलग है। मारुति की एसप्रेसो कार के अलग अलग माडल में 40 हजार रुपये से 1,29,600 रुपये तक की बचत ग्राहक को हो सकती है।

    इसी तरह से आल्टो कार माडल में एक लाख सात हजार छह सौ रुपये तक, सलेरियो कार में 94,100 तक, वैगनार में 79600 तक, स्विफ्ट में 87700 रुपये तक, ब्रेजा कार में 1,12,700 रुपये तक व आरटिगा में 46,400 तक और ईक्को गाड़ी में 68 हजार रुपये तक की राहत ग्राहक को हो सकती है। त्योहारी सीजन जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलेगा। इन दिनों शो रूम में ग्राहकों की अधिक भीड़ है। जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया जा रहा है।

    स्कूटी व बाइक पर भी बचत

    जीएसटी दरों में बदलाव का सीधा लाभ सुजूकी कंपनी के स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीदने वालों को हुआ है। मोटे तौर पर बात करें तो स्कूटी व स्कूटर में 8000 रुपये का सीधा लाभ ग्राहक को हो रहा है। इसी तरह से मोटरसाइकिल खरीदने वाले ग्राहक को 12500 रुपये तक की बचत हो रही है। काफी लोग शो रूम में पहुंच रहे हैं। मोटरसाइकिल खरीदने वाले वाले व स्कूटी व स्कूटर खरीदने वाले को उसके माडल के हिसाब से जीएसटी दरों का लाभ मिल रहा है।

    -सौरभ सैनी,एमडी, सैनी आटो जोन, मटौर, कांगड़ा।

    उपभोक्ता की क्या है राय

    • जीएसटी दरों में बदलाव के बाद बहुत सी वस्तुओं की दामों में सुधार हुआ है। बाजार में अब इसका असर दिखने लगा है। इसका लाभ ग्राहकों को मिलने शुरू हो गया है। ऑटोमोबाइल शोरूम में भी लोगों की भीड़ बढ़ी है। जीएसटी दरों में कम किए जाने से स्कूटी व कार खरीदने वाले लोगों को लाभ हुआ है।

    -नरेश कुमार

    दवाओं के दाम में भी राहत

    • जीएसटी की दरों में सुधार के बाद इसका लाभ भी आम आदमी को होता दिख रहा है। दवाइयों सहित अन्य वस्तुएं सस्ती हुई है। जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा। दवाओं में जीएसटी 18 प्रतिशत थी वह अब पांच प्रतिशत पर आ गई है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी जीएसटी के दरों में कमी आने से वाहनों के दामों में कमी आई है।

    -राजेश शर्मा, अध्यक्ष, कैमिस्ट एसोसिएशन, धर्मशाला।

