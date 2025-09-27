Language
    हिमाचल के 100 सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य जानेंगे CBSE के नियम, शिक्षकों से मांगा आप्शन; विभाग ने तेज की प्रक्रिया

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:13 PM (IST)

    Himachal Pradesh CBSE Schools हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुसार 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें उन्हें सीबीएसई के नियमों और स्कूलों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

    हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh CBSE Schools, हिमाचल में 100 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंद्धता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से की गई इस घोषणा को साकार करने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

    शनिवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय में इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली, अतिरिक्त निदेशक जीवन नेगी, बीआर शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

    सीबीएसई नियमों से अवगत करवाया जाएगा

    बैठक में प्रधानाचार्यों को सीबीएसई के नियमों से अवगत करवाया जाएगा, जबकि वे अपने स्कूल की प्रस्तुति देंगे। यह बैठक स्कूलों की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है, जिसमें प्रधानाचार्य अपने स्कूल की स्थिति और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी देंगे। जिन स्कूलों की सीबीएसई से संबंद्धता होगी, वहां शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।

    शिक्षकों से मांगा जाएगा आप्शन

    इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा और सीबीएसई स्कूलों के लिए एक अलग सब कैडर बनाया जाएगा। शिक्षकों से उन स्कूलों में जाने के लिए ऑप्शन मांगा जाएगा और बाद में उनका तबादला भी सीबीएसई स्कूलों में किया जाएगा।

    सीबीएसई टीम हिमाचल का निरीक्षण करेगी

    सीबीएसई की टीम हिमाचल का निरीक्षण करेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की संबंद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग स्कूलों को मर्ज कर सीबीएसई से संबद्ध करने का भी प्रस्ताव है।

