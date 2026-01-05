Language
    CM सुक्खू ने दुकानदारों के लिए शुरू की सुख कल्याण योजना, एक लाख रुपये तक लोन होगा माफ; शिमला व हमीरपुर शहर के लिए बड़ा एलान

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:14 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना' शुरू की, जिसके तहत छोटे दुकानदारों का एक लाख रुपये तक का लंबित ऋण सरका ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सोमवार को शिमला में शहरी विकास विभाग के कार्यक्रम के दौरान। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शहरी विकास विभाग के स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास विभाग के कार्यों की सराहना की। इस दौरान सीएम ने कहा कि शहरी विकास विभाग के तहत 707 करोड़ की योजनाएं जल्द मिलने जा रही हैं। इतना पैसा शहरी विकास को पहली बार मिल रहा है।

    सुख कल्याण योजना शुरू

    राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत एक लाख रुपये तक का लंबित लोन सरकार चुकाएगी। सीएम ने कहा कि छोटे दुकानदार जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं व यह राशि लगातार बढ़ रही है। सरकार ऐसे दुकानदारों की मदद करेगी।

    इन्हें दी मदद

    इसमें नादौन से सुनीता कुमारी वार्ड 9 एक लाख, शिमला लालपानी से गीता, आकाश कृष्णानगर, सोलन से सुरेश कुमार वार्ड 11 और सोलन वार्ड नंबर 6 से विपिन शामिल हैं।

    शिमला और हमीरपुर बनेंगे आधुनिक शहर

    सीएम ने कहा कि शिमला और हमीरपुर को आधुनिक शहर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने शहर हैं, वहां पर सुविधा को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। शिमला सब्जी मंडी का 400 करोड़ की लागत से कार्य होगा और आधुनिक सुविधा से जुड़ेगी। सिटीजन सर्विस पोर्टल पर 18 सेवाएं शुरू की गई हैं।

    दो वर्ष में 15 निकाय बने

    दो वर्ष के दौरान 15 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत बनी। पहली बार शहरी विकास ने बेहतर कार्य किया, इसकी सराहना की। हिमसेवा में हर सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है।

    शिमला में बनेगी एक और सुरंग

    उन्होंने कहा कि शिमला में एक और टनल बनेगी। पुलिस मुख्यालय से आईजीएमसी के लिए  सुरंग का सर्वे करवाने जा रहे हैं। 

    चंडीगढ़ से 20 मिनट की दूरी पर बनेगा शहर

    एक बड़ा शहर चंडीगढ़ के साथ 20 हजार बीघा में बनेगा, इसे हिम चंडीगढ़ नाम दिया जाएगा। यह चंडीगढ़ से 20 मिनट की दूरी पर होगा। 3700 बीघा और जमीन अधिगृहित करने जा रहे हैं 3400 बीघा आवासीय विभाग के नाम कर दी है।

    हाइड्रोलिक कार पार्किंग 

    शिमला में हाइड्रोलिक कार पार्किंग का शुभारंभ किया गया। तीन मंजिला पार्किंग में 26 गाड़ियां पार्क होंगी, 27 लाख रुपये की लागत से यह पार्किंग बनी है। इस दौरान चार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2.37 करोड़ की राशि से ई-व्हीकल खरीदे जाएंगे। 

