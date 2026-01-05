हिमाचल शिक्षा निदेशालय की जांच कमेटी पहुंची धर्मशाला कॉलेज, एक-एक की ली लिखित स्टेटमेंट; छात्राओं के बयान ने चौंकाया

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के मौत मामले में शिक्षा उच्च निदेशालय की कमेटी संस्थान में पहुंची। धर्मशाला कॉलेज में छात्रा के साथ पढ़ने वाली छात्राओं सहित द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राएं कॉलेज में पहुंची। कमेटी ने एक-एक स्टूडेंट का लिखित बयान दर्ज किया। इस दौरान छात्राओं के बयान ने चौंका दिया।



कुछ ऐसी छात्राएं भी धर्मशाला कॉलेज पहुंचीं जो अब यहां नहीं पढ़ रही हैं। लेकिन वे प्रो. अशोक कुमार के पास पढ़ी हैं। छात्राओं का कहना है कि वह प्रो. अशोक कुमार के समर्थन में आई हैं। यहां पर छात्र व छात्राओं ने अपनी लिखित स्टेटमेंट दी है।

जांच कमेटी ने एक-एक छात्रा से की बात जांच कमेटी ने धर्मशाला कॉलेज के लोन में धूप में बैठकर एक एक छात्र व छात्रा से बात की और उनके लिखित बयान लिए। कमेटी ने मीडिया से कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। टीम सुबह दस बजे कॉलेज पहुंच गई थी।

ज्यादातर के प्रो. अशोक के पक्ष में बयान बयान देने कालेज पहुंचे विद्यार्थियों में ज्यादातर छात्रों ने प्रो. अशोक कुमार के पक्ष में बयान दिए हैं। छात्रों का कहना है कि छुट्टियां हैं इसके बावजूद सिर्फ प्रो. अशोक कुमार के लिए धर्मशाला कॉलेज आए हैं और जो सच है वही बयान उन्होंने कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया है।