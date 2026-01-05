धर्मशाला छात्रा मौत: पुलिस ने 6 अस्पतालों से लिया रिकॉर्ड, अब क्या होगी अगली कार्रवाई? शिक्षा निदेशालय कमेटी भी पहुंचेगी कॉलेज

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के मौत मामले में चिकित्सा बोर्ड ने उन अस्पतालों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, जहां उपचार हुआ था। चिकित्सा बोर्ड की पड़ताल के बाद छात्रा के मौत के कारण सामने आने की उम्मीद जगी है।



जोनल अस्पताल धर्मशाला, डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा, फोर्टिस कांगड़ा, सिटी अस्पताल कांगड़ा, महाजन मेडिसिन अस्पताल पठानकोट, वर्मा मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल लुधियाना से पुलिस ने रिकॉर्ड ले लिया है। डीएमसी लुधियाना का रिकॉर्ड लेना अभी बाकी है।

चिकित्सीय बोर्ड की राय अहम मामले की तह तक जाने के लिए इस रिकॉर्ड की पड़ताल पुलिस चिकित्सा बोर्ड करेगा। चिकित्सा बोर्ड में अलग-अलग रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। रिकार्ड की पड़ताल कर अंतिम राय देंगे। चिकित्सीय बोर्ड की राय के बाद ही मौत व बीमारी के कारणों का पता चल सकेगा।

पांच सदस्यीय कमेटी धर्मशाला कॉलेज आएगी पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। आज पांच जनवरी को शिक्षा उच्च निदेशालय की पांच सदस्यीय कमेटी धर्मशाला कॉलेज आएगी। सात जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की कमेटी भी धर्मशाला पहुंचेगी। आरोपित छात्राओं को रविवार को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था, आज इनसे पूछताछ हो सकती है। इस मामले में कालेज के सहायक प्राध्यापक अशोक को निलंबित किया गया। प्राध्यापक के साथ चार छात्राओं के विरुद्ध भी एफआइआर दर्ज की गई है।