Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    धर्मशाला छात्रा मौत: पुलिस ने 6 अस्पतालों से लिया रिकॉर्ड, अब क्या होगी अगली कार्रवाई? शिक्षा निदेशालय कमेटी भी पहुंचेगी कॉलेज

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:14 AM (IST)

    धर्मशाला छात्रा मौत मामले में चिकित्सा बोर्ड ने उन सभी अस्पतालों से रिकॉर्ड जब्त कर लिया है, जहां उसका इलाज हुआ था। इससे मौत के कारणों का पता चलने की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    धर्मशाला कॉलेज की छात्रा का उपचार के दौरान का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के मौत मामले में चिकित्सा बोर्ड ने उन अस्पतालों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, जहां  उपचार हुआ था। चिकित्सा बोर्ड की पड़ताल के बाद छात्रा के मौत के कारण सामने आने की उम्मीद जगी है।

    जोनल अस्पताल धर्मशाला, डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा, फोर्टिस कांगड़ा, सिटी अस्पताल कांगड़ा, महाजन मेडिसिन अस्पताल पठानकोट, वर्मा मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल लुधियाना से पुलिस ने रिकॉर्ड ले लिया है। डीएमसी लुधियाना का रिकॉर्ड लेना अभी बाकी है।

    चिकित्सीय बोर्ड की राय अहम

    मामले की तह तक जाने के लिए इस रिकॉर्ड की पड़ताल पुलिस चिकित्सा बोर्ड करेगा। चिकित्सा बोर्ड में अलग-अलग रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे। रिकार्ड की पड़ताल कर अंतिम राय देंगे। चिकित्सीय बोर्ड की राय के बाद ही मौत व बीमारी के कारणों का पता चल सकेगा।

    पांच सदस्यीय कमेटी धर्मशाला कॉलेज आएगी

    पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। आज पांच जनवरी को शिक्षा उच्च निदेशालय की पांच सदस्यीय कमेटी धर्मशाला कॉलेज आएगी। सात जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की कमेटी भी धर्मशाला पहुंचेगी। आरोपित छात्राओं को रविवार को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था, आज इनसे पूछताछ हो सकती है। इस मामले में कालेज के सहायक प्राध्यापक अशोक को निलंबित किया गया। प्राध्यापक के साथ चार छात्राओं के विरुद्ध भी एफआइआर दर्ज की गई है।

    अस्पताल में लड़की का उपचार किया था। कई अस्पतालों में वह वेंटिलेटर पर रही है। जब लड़की हमारे पास आई तो ज्यादा गंभीर हालत में थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे यहां उपचार के बाद डीएमसी भेजा था। पुलिस रिकॉर्ड लेने आई थी, दे दिया है।
    -डा. अरुण, एमडी, वर्मा मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल लुधियाना।

    राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

    राष्ट्रीय महिला आयोग ने छात्रा मौत मामले में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से पांच दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसमें कालेज परिसर की सुरक्षा खामियों सहित अन्य रिपोर्ट मांगी है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की जाए। दोषी या लापरवाह संकाय सदस्यों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को भी कहा है।

    छात्रा के स्वजन से बोले मुख्यमंत्री, सरकार परिवार के साथ

    मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मृतक छात्रा के पिता व माता से मोबाइल फोन पर बात कर कहा है कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है। सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी और परिवार के साथ है। शनिवार देर शाम छात्रा के स्वजन को ढांढस बंधाने पहुंचे आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने छात्रा के स्वजन की मुख्यमंत्री से बात करवाई थी।

    यह भी पढ़ें: धर्मशाला छात्रा मौत: 'अशोक सर ने बताया थर्ड ईयर की स्टूडेंट ने की थी रैगिंग', सहपाठी के बड़े खुलासे; ...पहले भी सुसाइड का प्रयास