    CM Sukhu: हिमाचल में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव करने जा रही सरकार, स्कूलों में स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त होंगे

    By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:47 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी व गणित के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नादौन में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण

    जागरण संवाददाता, नादौन (हमीरपुर)। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बड़े बदलाव करने जा रही है और सीबीएसई के अधीन लाए जा रहे सरकारी स्कूलों के लिए अंग्रेजी तथा गणित के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी भर्ती जल्द ही शुरू की जा रही है। रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अमलैहड़ में स्थित अपने पैतृक गांव भवड़ां में लगभग 60 लाख रुपये से निर्मित गुग्गा धाम एवं पार्क के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमलैहड़ स्कूल को भी सीबीएसई का दर्जा दिया गया है।

    यहां राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है, जिसमें अगले साल से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। अमलैहड़ सहित प्रदेश के चार चुनिंदा स्कूलों में मल्टीपल सब्जेक्ट शुरू किए जाएंगे, ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकें।

    पांच कनाल भूमि पर हल्दी उगाकर कमाएं तीन लाख रुपये

    किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस विधि से उगाई गई फसलों की उच्च मूल्य पर खरीद सुनिश्चित कर रही है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी को सरकार 90 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है। पांच कनाल भूमि पर हल्दी उगाकर किसान तीन लाख रुपये तक आय अर्जित कर सकते हैं।

    बंजर भूमि पर सोलर प्लांट के लिए भी सब्सिडी

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। चार कनाल भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर युवा हर साल तीन लाख रुपये तक का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

    मुख्यमंत्री ने बताया कि नादौन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग के बजाय अत्याधुनिक यूवी टेक्नोलाजी और ओजोनेशन प्रक्रिया से पानी की प्यूरीफिकेशन की जा रही है।

    श्रीबैकुंठ धाम एवं पार्क का लोकार्पण

    इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रधान सोनिया ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र में जारी विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत गौना के गांव पखरोल में लगभग 25 लाख रुपये से निर्मित श्री बैकुंठ धाम एवं पार्क का लोकार्पण भी किया तथा क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं।

    स्वतंत्रता सेनानी इंद्रपाल की स्मारक का उद्घाटन

    मुख्यमंत्री ने नादौन शहर के इंद्रपाल चौक पर स्वतंत्रता सेनानी इंद्रपाल की प्रतिमा एवं स्मारक का उद्घाटन भी किया। इस प्रतिमा एवं स्मारक का जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण का कार्य हाल ही में नगर परिषद के माध्यम से पूर्ण किया गया है।

    ये रहे उपस्थित

    इस अवसर पर सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, ओबीसी वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष डा. मोहन लाल, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथी चंद, उपायुक्त अमरजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, नगर परिषद नादौन के अध्यक्ष शम्मी सोनी आदि उपस्थित थे।

