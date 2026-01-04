Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बाबा बालकनाथ के दरबार में न्यू ईयर पर इस बार टूट गया श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड, चढ़ावे में भी हुआ इजाफा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    नववर्ष 2026 पर सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी। पिछले वर्ष के 1 लाख के मुकाबले इस बार लगभग डेढ़ लाख भक्तों ने द ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बाबा बालक नाथ मंदिर का दरबार।

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में नववर्ष 2026 पर आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसने पिछले वर्ष के सभी रिकार्ड तोड़ दिए। 31 दिसंबर 2025 की रात से लेकर पहली जनवरी 2026 तक दियोटसिद्ध धाम में बाबा बालकनाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा।

    कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था और उन्होंने नववर्ष की शुरुआत बाबा के चरणों में शीश नवाकर की।

    आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में नववर्ष पर लगभग एक लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बालकनाथ जी के दर्शन किए थे। वहीं, नववर्ष 2026 पर श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालु पहुंचे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दियोटसिद्ध धाम पहुंचे। 

    भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता प्रबंध

    श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन व जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर व संपर्क मार्गों को विभिन्न सेक्टर में बांटकर दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाया गया। श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह लंगर, पेयजल और अलाव की व्यवस्था की गई। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए निश्शुल्क टैक्सी सेवा, मेडिकल सुविधा व प्राथमिक उपचार केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस, होमगार्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती कर ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन को प्रभावी ढंग से संभाला गया। श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खुले दिल से सराहना की।

    चढ़ावे के कई दान पात्र खुलना अभी शेष

    चढ़ावे की बात करें तो वर्ष 2025 में नववर्ष पर बाबाजी के दरबार में लगभग 80 से 85 लाख रुपये तक का चढ़ावा दर्ज किया गया था। वर्ष 2026 में शुक्रवार को जिन दान पात्रों को खोला गया है, उनकी प्रारंभिक गणना में करीब 48 लाख रुपये की राशि सामने आई है। अभी कई दान पात्रों की गणना शेष है। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि अंतिम गणना पूरी होने पर इस वर्ष चढ़ावे की कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक पहुंच सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक होगी।

    क्या कहते हैं मंदिर अधिकारी

    मंदिर अधिकारी संदीप चंदेल का कहना है कि नववर्ष 2026 पर बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रही। प्रशासन, पुलिस व मंदिर कर्मचारियों के बेहतर समन्वय से सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहीं। चढ़ावे की अभी आंशिक गणना हुई है, जिसमें 48 लाख रुपये सामने आए हैं। शेष दान पात्र खुलने के बाद अंतिम आंकड़ा और बढ़ेगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस: CM व डिप्टी सीएम सहित हाेलीलॉज के करीबियों को भी जिला अध्यक्ष की कमान, कौन किसका खास? 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत चुनाव में देरी पर भाजपा ने घेरी सुक्खू सरकार, ...यह पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक; बजट वापस मंगवाया 