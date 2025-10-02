हमीरपुर में सड़क पर अतिक्रमण बन रहा हादसों का कारण, जिले में तीन दिन में दूसरा बड़ा हादसा

Hamirpur Road Accident हमीरपुर के बड़सर में बिझड़ी-महारल सड़क पर स्कूटी और बस की टक्कर में एक युवक घायल हो गया। दुर्घटना का मुख्य कारण सड़क पर अतिक्रमण और गलत पार्किंग को बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे सरिया से भरे ट्रक और दुकानों के बाहर खड़े वाहनों से हादसे का खतरा बढ़ गया है।

रवि ठाकुर, हमीरपुर। Hamirpur Road Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर में बिझड़ी महारल घोड़ी धबीरी सड़क मार्ग पर वीरवार सुबह 9:00 बजे एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां स्कूटी सवार सामने से आ रही बस से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गर्ल्स स्कूल के पास की है।

सड़क किनारे खड़ा एक सरिया से भरा ट्रक हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। घायल युवक भानु प्रताप (निवासी बिझड़ी) को स्थानीय लोगों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिझड़ी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है।

दो दिन पहले भोटा में बच्ची आ गई थी चपेट में हमीरपुर में सड़क पर अतिक्रमण हादसों का कारण बनता जा रहा है। दो दिन पहले भोटा में सड़क पर खड़े ट्रक के कारण ही एक पांच साल की बच्ची ट्राला की चपेट में आ गई, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है।