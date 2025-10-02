Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में सड़क पर अतिक्रमण बन रहा हादसों का कारण, जिले में तीन दिन में दूसरा बड़ा हादसा

    By Ravi Kumar Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    Hamirpur Road Accident हमीरपुर के बड़सर में बिझड़ी-महारल सड़क पर स्कूटी और बस की टक्कर में एक युवक घायल हो गया। दुर्घटना का मुख्य कारण सड़क पर अतिक्रमण और गलत पार्किंग को बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे सरिया से भरे ट्रक और दुकानों के बाहर खड़े वाहनों से हादसे का खतरा बढ़ गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिला हमीरपुर के बड़सर में सड़क पर खड़े ट्रक के कारण स्कूटी सवार और बस की टक्कर हो गई। जागरण

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। Hamirpur Road Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर में बिझड़ी महारल घोड़ी धबीरी सड़क मार्ग पर वीरवार सुबह 9:00 बजे एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां स्कूटी सवार सामने से आ रही बस से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गर्ल्स स्कूल के पास की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क किनारे खड़ा एक सरिया से भरा ट्रक हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। घायल युवक भानु प्रताप (निवासी बिझड़ी) को स्थानीय लोगों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिझड़ी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है।

    दो दिन पहले भोटा में बच्ची आ गई थी चपेट में

    हमीरपुर में सड़क पर अतिक्रमण हादसों का कारण बनता जा रहा है। दो दिन पहले भोटा में सड़क पर खड़े ट्रक के कारण ही एक पांच साल की बच्ची ट्राला की चपेट में आ गई, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। 

    यह भी पढ़ें- Himachal News: भोटा में ट्राले की चपेट में आ गई 5 साल की मासूम, हालत बेहद नाजुक; हादसे का वीडियो आया सामने

    स्थानीय लोग कई बार कर चुके विरोध

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर लंबे समय से अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और किनारों पर लगे सरिया के ढेर हार्डवेयर की शॉप के बाहर खड़े वाहन हादसों को न्योता दे रहे हैं। गर्ल्स स्कूल के पास सड़क का मोड़ बेहद तीखा है और यहां कई बार हार्डवेयर शॉप मालिकों को चेतावनी दी गई थी कि सड़क किनारे सरिया व अन्य सामान न फेंकें। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है और लापरवाही का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है।

    बिझड़ी पंचायत प्रधान संजय शर्मा ने बताया कि पंचायत की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आते। दुकानदार और वाहन मालिक सड़क किनारे सामान और गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे सड़क बेहद संकरी हो गई है। यही कारण है कि आए दिन हादसे घट रहे हैं। 

    सड़क किनारे से हटाया जा रहा सामान

    हादसे के बाद बिझड़ी पुलिस सहायता कक्ष के एएसआई मनोज कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाने से मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन सड़क किनारे से सरिया और अन्य सामान हटवाया जा रहा है।

    अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बड़सर रवि शंकर ने कहा कि सड़क का निरीक्षण कर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने माना कि विभाग की अनदेखी के चलते यह समस्या गंभीर होती जा रही है।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश: बरातियों की कार 150 मीटर गहरी खाई में गिरी, 2 की मौके पर मौत व 3 की हालत गंभीर

    यह भी पढ़ें- Himachal News: चेकिंग के लिए रोका तो पुलिस जवान को भी टिप्पर में ले गया खनन माफिया, सड़क पर फेंक दिया मैटेरियल