Himachal News: भोटा में ट्राले की चपेट में आ गई 5 साल की मासूम, हालत बेहद नाजुक; हादसे का वीडियो आया सामने
Hamirpur Bhota Accident हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में भोटा बाईपास के पास एक दर्दनाक हादसे में पांच वर्षीय बच्ची ट्राले की चपेट में आ गई। सीसीटीवी फुटेज में कैद यह घटना उस समय हुई जब बच्ची सड़क पार कर रही थी। गंभीर रूप से घायल बच्ची एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है और जिंदगी और मौत से जूझ रही है।
रवि ठाकुर, हमीरपुर। Hamirpur Bhota Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में एक दर्दनाम हादसा कैमरे में कैद हुआ है।हमीरपुर जिला के भोटा बाईपास चुआण गांव के पास मंगलवार को यह हादसा हुआ था। इस हादसे का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
हादसे में पांच वर्षीय मासूम बच्ची ट्राले की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची की पहचान समाक्षी पुत्री देवेश कुमार निवासी गांव चुआण, डाकघर भोटा, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। घायल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है व वह एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है।
जानकारी के अनुसार एक ट्रक चालक नेशनल हाईवे के बीच में बातचीत करने के लिए खड़ा था। इसी दौरान एक ट्राला ट्रक को ओवरटेक करते हुए जैसे ही निकला, इस दौरान एक पांच वर्षीय बच्ची इसकी चपेट में आ गई।
ट्राला की चपेट में आई मासूम pic.twitter.com/HqOMXtkBPA— Rajesh Sharma (@sharmanews778) October 1, 2025
बच्ची जैसे ही ट्रक से आगे निकली और सड़क पार करने लगी तो इसी दौरान तेज रफ्तार से आते हुए ट्राले की चपेट में आ गई। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।
ट्रक खड़ा होने के कारण ट्राले को नहीं देख पाई बच्ची
यह दिल दहला देने वाला दृश्य नजदीकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मासूम के अचानक सड़क पार कर रही थी और तेज रफ्तार ट्राले की चपेट में आ गई, क्योंकि बीच सड़क में ट्रक खड़ा था, जिस कारण बच्ची ट्राले को नहीं देख पाई और हादसे का शिकार हो गई।
लोग तुरंत मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले गए मासूम को
हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल बच्ची को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया।
जिंदगी और मौत से जूझ रही बच्ची
परिजनों ने बताया कि बच्ची की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। एम्स हॉस्पिटल में बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है।
एएसपी राजेश उपाध्याय ने बताया कि की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बीच सड़क में खड़े ट्रक चालक और ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
यह भी पढ़ें- Himachal News: पारिवारिक झगड़े बनने लगे मौत का कारण, कांगड़ा के बाद ऊना में चाचा पर जानलेवा हमला
यह भी पढ़ें- ऊना में सेंट्रल GST इंस्पेक्टर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, विजिलेंस ने की कार्रवाई; मांगी थी बड़ी रकम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।