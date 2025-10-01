Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: पारिवारिक झगड़े बनने लगे मौत का कारण, कांगड़ा के बाद ऊना में चाचा पर जानलेवा हमला

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    Una News ऊना के बंगाणा क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहाँ एक भतीजे ने अपने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। थानाकलां पंचायत के मंझेड़ गांव में भतीजे ने चाचा गुरदेव सिंह पर डंडे से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल गुरदेव सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ऊना में भतीजे ने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। Una News, हिमाचल प्रदेश में पारिवारिक झगड़े एक दूसरे की मौत का कारण बनने लगे हैं। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में भतीजे की ओर से चाचा की तेजधार हथियार से गत रविवार सुबह हत्या कर दी गई। दो दिन के बाद ही अब ऊना में भी इस तरह का मामला सामने आया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊना के बंगाणा क्षेत्र में भतीजे ने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल की हालत बेहद नाजुक है व उन्हें तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाना पड़ा। 

    थानाकलां पंचायत के मंझेड़ गांव में भतीजे ने चाचा गुरदेव सिंह पर डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुरदेव के बेटे ने बताया कि मंगलवार दोपहर उनके पिता सो रहे थे तभी आरोपित घर में घुसा और उनके सिर व शरीर के विभिन्न हिस्सों पर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए।

    खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले गए स्वजन

    गुरदेव सिंह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें आदर्श अस्पताल थानाकलां ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल और फिर पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया।

    पहले भी किया था हमला पर नहीं हुई कार्रवाई

    स्वजन ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पहले भी पंचायत में शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमले के बाद आरोपित घर और आसपास घूमता रहा, जिससे गांववासियों में डर का माहौल बन गया।

    थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि गुरदेव की बहू की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपित को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने गैरइरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। 

    यह भी पढ़ें- कुल्लू के पूर्व एसडीएम पर दुष्कर्म के साथ गर्भपात करवाने का भी केस, चार और संगीन धाराएं जोड़ी; पुलिस जांच पर सवाल

    यह भी पढ़ें- ऊना में सेंट्रल GST इंस्पेक्टर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, विजिलेंस ने की कार्रवाई; मांगी थी बड़ी रकम