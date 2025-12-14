Language
    हिमाचल के युवक ने बांग्लादेश की लड़की से रचाई शादी, दिल्ली में हुई एक मुलाकात प्यार में बदली; चंबा में लिए साफ फेरे

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    चंबा के सलूणी के एक युवक ने बांग्लादेश की युवती से शादी की। दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई और प्यार हो गया। उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की। म ...और पढ़ें

    चंबा का युवक बांग्लादेश निवासी दुल्हन के साथ। जागरण

    संवाद सहयोगी, सलूणी (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के युवक ने बांग्लादेश की युवती से शादी की है। चंबा जिले के सलूणी निवासी युवक का दिल बांग्लादेशी युवती पर आ गया। दोनों की पहली मुलाकात के बाद बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

    साथ जीवन बिताने का प्रण लिया

    अंततः दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का प्रण लिया और परिणय सूत्र में बंध गए। उपमंडल सलूणी की ग्राम पंचायत डांड के चखोतर निवासी मोनू कुमार सूर्यवंशी उर्फ खेम राज और बांग्लादेश के ढाका निवासी मौ ने शादी कर ली।

    चंबा में हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी

    यह शादी जिला मुख्यालय चंबा में पारंपरिक हिंदू रस्मों के साथ परिवारजनों और सगे-संबंधियों की उपस्थिति में हुई। मोनू द्वारा विदेशी बहू लाने पर उसके पिता और बड़े भाई सहित परिवार के सदस्यों ने खुशी व्यक्त की और दोनों को आशीर्वाद दिया। 

    मोनू सूर्यवंशी के पिता खजानु ने कहा कि बहू भी उनकी लड़की जैसी है, इसलिए उन्हें घर में पूरा आदर, सम्मान और प्यार दिया जाएगा, ताकि वह कभी भी यह अनुभव न करे कि वह अपनों से दूर है।

    कैसे हुई युवती से मुलाकात 

    मोनू ने कहा कि वह पिछले दस वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, जहां पर उनके खुद के होटल हैं। मौ बांग्लादेश से व्यापार के सिलसिले में दिल्ली आई थी। इस दौरान दोनों का मिलना हुआ। उसके बाद बातचीत शुरू हुई, विश्वास बढ़ा तो दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद दोनों ने शादी का निर्णय लिया।

