धर्मशाला में Ind vs SA मैच पर बारिश का साया, ...तो कड़ाके की ठंड में ठिठुरेंगे खिलाड़ी, क्या है ताजा पूर्वानुमान?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। धर्मशाला में होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर बादलों का साया है। शाम 7 बजे शुरू होने वाले टी-20 मैच पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। इस बीच धर्मशाला में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मैदान पर भी खिलाड़ियों को ठिठुरना पड़ सकता है।



प्रदेशभर सहित धर्मशाला में सुबह से बादल छाए हुए हैं और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शाम 6.30 से रात 9 बजे के बीच हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। हालांकि बताया जा रहा है कि मैच पर वर्षा का ज्यादा असर नहीं होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या कहते हैं मौसम विशेषज्ञ मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ विज्ञानी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के धौलाधार की पहाड़ियों पर हल्के हिमपात और धर्मशाला में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। शनिवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में हल्का हिमपात हुआ। बादलों के साथ निकल रही हल्की धूप रविवार को शिमला सहित धर्मशाला और अन्य क्षेत्रों में बादल छाए हैं और हल्की धूप भी निकल रही है। ऐसे में तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि ताबो में 4.6 डिग्री की वृद्ध के बाद न्यूनतम तापमान -1.6 डिग्री दर्ज किया गया है।

धर्मशाला 7 डिग्री सेल्सियस तापमान धर्मशाला में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -4.3 डिग्री दर्ज किया गया है। घने कोहरे के कारण बिलासपुर में दृश्यता 100 मीटर रही। जिसके कारण यातायात व्यवस्था पर असर रहा। मंडी में कोहरे के कारण दृश्यता 800 मीटर रही।

ऊना में शनिवार को अधिकतम तापमान में ऊना में 7 डिग्री की गिरावट प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में शनिवार को हुए हिमपात और अन्य स्थानों पर बादलों के कारण 7 डिग्री तक अधिकतम तापमान में गिरावट आई। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ऊना में 7 डिग्री की दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री, शिमला में 2 डिग्री की गिरावट के साथ 16 डिग्री रहा।