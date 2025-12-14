धर्मशाला में क्रिकेट का रोमांच: मैच से 3 घंटे पहले मिलेगी एंट्री, 5 जगह बनाई गई पार्किंग; जरूर पढ़ लें ट्रैफिक प्लान

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को टी-20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। सुबह से बादल धर्मशाला में बादल छाए हुए हैं। क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर खूब उत्साह है। शाम सात बजे मैच शुरू होगा और 4 बजे से स्टेडियम में एंट्री शुरू हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस व प्रशासन ने मैच को लेकर कड़े प्रबंध किए हुए हैं। गगल से धर्मशाला की ओर आने वाले दर्शकों के वाहनों को चैतडू से शीला, ढगवार होकर दाड़ी मेला मैदान में पार्क करवाया जाएगा। इसके बाद दर्शकों को शटल बसों से स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। धर्मशाला से लौटने वाले वाहनों को वाया सकोह भेजा जाएगा।

वन-वे रहेगी व्यवस्था सकोह से धर्मशाला और मैक्लोडगंज की ओर आने वाले वाहन कुनाल पत्थरी रोड, सर्किट हाउस धर्मशाला, कैंची मोड़ और आइएसबीटी धर्मशाला होते हुए एकतरफा चलेंगे। मैच शुरू होने से आठ घंटे पहले धर्मशाला-मैक्लोडगंज में व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

रेडक्रास कचहरी चौक का इस्तेमाल कोतवाली बाजार से सकोह की ओर जाने वाले सभी वाहन रेडक्रास कचहरी चौक का इस्तेमाल कर सकेंगे। धर्मशाला से खनियारा जाने वाले वाहन कोतवाली बाजार से फव्वारा चौक होते हुए जाएंगे और वापसी में दाड़नू पुल से वाया शामनगर होते हुए शहर में आएंगे। मैक्लोडगंज के लिए सभी वाहनों को फव्वारा चौक से खड़ा डंडा मार्ग या कैंट मार्ग से भेजा जाएगा। वापसी में वाहन खड़ा डंडा रोड डीसी आवास रोड से फव्वारा चौक होते हुए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीर बहादुर ने बताया कि दर्शक ट्रैफिक प्लान का पालन करें।

यहां होगी पार्किंग की व्यवस्था श्री चामुंडा से योल होते हुए धर्मशाला आने वाले वाहनों को जोरावर स्टेडियम सिद्धबाड़ी में पार्क किया जाएगा। दर्शकों को जोरावर स्टेडियम से एचएचजी चौक के पास स्थित डी-बोर्डिंग पाइंट से शिक्षा बोर्ड चौक की ओर जाने वाली शटल बस सेवा प्रदान की जाएगी। कांगड़ा, मटौर, गगल से शीला चौक होते हुए धर्मशाला आने वाले वाहनों को दाड़ी मेला ग्राउंड पार्किंग और अचीवर्स हब स्कूल ग्राउंड में पार्क किया जाएगा। दर्शकों को एचएचजी चौक के पास स्थित डी-बोर्डिंग पाइंट से शिक्षा बोर्ड चौक की ओर जाने वाली शटल बस सेवा प्रदान की जाएगी। आइटीआइ दाड़ी चौक से धौलाधार कालोनी तक फुटबाल मैदान की पार्किंग तक केवल निम्न और मध्यम गति वाहनों को ही एकतरफा चलने की अनुमति होगी। टीमों के काफिले के रवाना होने से 20 मिनट पहले इस मार्ग पर किसी भी वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आइटीआइ चौक-धौलाधार कालोनी के दोनों ओर फुटबाल मैदान की पार्किंग तक किसी भी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। मैक्लोडगंज और धर्मशाला से आने वाले वाहन मिनी सचिवालय पार्किंग में पार्क किए जाएंगे। साथ ही मध्यम गति वाहन धर्मशाला स्थित डीआइजी कार्यालय के पीछे स्थित पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। इन वाहनों को हनुमान मंदिर और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय होते हुए डीआइजी आफिस की पार्किंग में भेजा जाएगा। कुनाल पत्थरी रोड, कैंची मोड़ और रेडक्रास चौक होते हुए सकोह से आने वाले स्थानीय वाहन धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में पार्क किए जाएंगे। इन वाहनों को कचहरी बस स्टाप, हनुमान मंदिर, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, डीआइजी कार्यालय और पुलिस ग्राउंड होते हुए डायवर्ट किया जाएगा।



यह भी पढ़ें: Ind vs SA: धर्मशाला में बढ़त बनाने उतरेंगी दोनों टीमें, ...तो हो सकता है हाई स्कोरिंग मैच, तिलक वर्मा ने पिच को लेकर क्या कहा?



