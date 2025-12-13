Language
    Ind vs SA: धर्मशाला में बढ़त बनाने उतरेंगी दोनों टीमें, ...तो हो सकता है हाई स्कोरिंग मैच, तिलक वर्मा ने पिच को लेकर क्या कहा?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में होने वाले मैच में दोनों टीमें बढ़त बनाने के लिए उतरेंगी। तिलक वर्मा ने हाई स्कोरिंग मैच की संभावना जताई है। ...और पढ़ें

    धर्मशाला में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते क्रिकेटर तिलक वर्मा। जागरण

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल रविवार को टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं और सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। पहले दो मैचों में दोनों टीमों ने एक-एक जीत दर्ज कर सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया है।

    शनिवार को अभ्यास के पूर्व भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अंडर-19 क्रिकेट के दौरान वह पहले भी धर्मशाला आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब पहली बार यहां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने का मौका मिल रहा है।

    मुकाबले को लेकर तिलक वर्मा ने उम्मीद जताई कि यह एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। मैदान पर ओस को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय टीम हर तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करती है।

    बल्लेबाजी क्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर तिलक वर्मा ने कहा कि यह पूरी तरह मैच की स्थिति पर निर्भर करता है। हर खिलाड़ी मैदान पर उतरकर टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करता है।

    पिछली हार पर भी दी प्रतिक्रिया

    उन्होंने यह भी कहा कि हर मैदान की परिस्थितियां अलग होती हैं। पिछले मैच में भले ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर रही हो, लेकिन टीम हर हालात में खेलने की क्षमता रखती है और धर्मशाला में भी भारतीय टीम अपना बेहतरीन खेल दिखाएगी।

     

