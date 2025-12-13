Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ind vs SA: धर्मशाला में छाए बादलों के बीच अभ्यास करने उतरेगी भारतीय टीम, मेहमान टीम की क्या है तैयारी? पहली बार ई-टिकट जारी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:58 PM (IST)

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में होने वाले मैच के लिए भारतीय खिलाड़ी बादलों के बीच अभ्यास करेंगे। पहली बार दर्शकों को ई-टिकट जारी किए गए हैं ...और पढ़ें

    Hero Image

    एचपीसीए का धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। जागरण

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। भारत व दक्षिण अफ्रीका टी-20 क्रिकेट मैच के लिए दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई हैं। टीम इंडिया शाम साढ़े 5 बजे अभ्यास करने के लिए उतरेगी। खिलाड़ी आसमान में छाए बादलों के बीच अभ्यास करेंगे। धर्मशाला में धौलाधार से सटे क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। 

    अभ्यास के बाद टीम के खिलाड़ी पत्रकारों से बातचीत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका टीम का अभी तक अभ्यास को लेकर शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। कंडी स्थित होटल रेडिसन से टीमें कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेडियम में पहुंचेंगी। क्रिकेट प्रेमी अपने पसंदीदा क्रिकेटर की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ई-टिकट जारी कर रहा एचपीसीए

    टिकट के लिए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बाहर टिकट का काउंटर लगा। टिकट काउंटर से 1700 रुपये के दो ई-टिकट एक पहचान पत्र पर मिल रहे थे। टिकट लेने वाले के मोबाइल फोन पर ही ई-टिकट जारी किया जा रहा है, जिसे अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। टिकट को ब्लैक में बेचने से रोकने के लिए यह किया गया है।

    प्रदेशभर से लोग पहुंचे टिकट की चाह में

    इस मौके पर न केवल धर्मशाला बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी टिकट खरीदने के लिए पहुंचे। युवाओं ने बताया कि भारत व साउथ अफ्रीका टी-20 क्रिकेट मैच के लिए वह काफी उत्साहित हैं। यहां पर आंखों के सामने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहते हैं।

    क्यों उठाया यह कदम

    एचपीसीए के संयुक्त सचिव विशाल शर्मा ने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ई-टिकट काउंटर लगाया गया था, जहां पर क्रिकेट प्रेमियों ने टिकट खरीदे हैं। टिकट ब्लैक न हो इसके लिए ही ई-टिकट काउंटर लगाया है। पिछले मैचों में इस तरह की बातें सामने आई हैं उसको देखते हुए यह कदम उठाया है।

    क्या कहते हैं क्रिकेट प्रेमी

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टी-20 सीरीज का धर्मशाला में होने वाला मैच रोमांचक होगा। दोनों टीमें अभी एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। टिकट खरीद के लिए सुबह छह बजे पहुंच गया था, लेकिन काउंटर मुख्य गेट के साथ था। इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा।
    -दीपक चौधरी, तंगरोटी।

    धर्मशाला में जब भी मैच होता है रोमांचक ही रहता है। इसलिए मैं भी अपने मित्रों के साथ आफलाइन टिकट लेने पहुंच गया। हालांकि यहां पर औपचारिकता बहुत ज्यादा है। इस कारण काफी समय लग रहा है। हमें भी इंतजार करने को मजबूर होना पड़ा है।
    -बंश ठाकुर, जवाली।

    मैं यहां पर टिकट लेने आया हूं। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपने सामने खेलते हुए देखना चाहता हूं। अभी लाइन में लगा हूं। पता नहीं टिकट मिलते हैं या नहीं। बोल रहे हैं कि यहां पर ई-टिकट मिलेगा। दोनों टीमों के मैच देखने में बड़ा आनंद आता है।
    -अजय कुमार, मंडी।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: कांग्रेस की रैली में वीरभद्र की फोटो न लगना बड़ी चूक, राठौर बोले- माफी मांगें, अध्यक्ष व मंत्री ने दी प्रतिक्रिया 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में बस व ट्रैवलर खरीद पर 40% अनुदान देगी सरकार, रोड टैक्स व सौर परियोजना पर भी मिलेगी छूट 