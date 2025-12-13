Language
    हिमाचल: कांग्रेस की रैली में वीरभद्र की फोटो न लगना बड़ी चूक, राठौर बोले- माफी मांगें, अध्यक्ष व मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    Himachal Pradesh Politics, कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ने कहा कि मंडी रैली में वीरभद्र सिंह की फोटो न लगाना बड़ी चूक है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। का ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हिमाचल के विकास में बड़ा योगदान है। प्रदेश में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन एक दिन पहले मंडी में कांग्रेस के जन संकल्प सम्मेलन में वीरभद्र सिंह की फोटो न लगाना आयोजन समिति की बड़ी चूक है। 

    इस चूक के लिए समिति को माफी मांगनी चाहिए। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंडी में वीरवार को आयोजित जन संकल्प सम्मेलन में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। यह ऐतिहासिक रैली थी, जिसमें प्रदेश के हर क्षेत्र से लोगों ने हाजिरी भरी।

    गलती हुई है, भविष्य में ध्यान रखने की जरूरत : विनय

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का योगदान रहा है। मैंने जब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला था तो उस समय पोस्टर में वीरभद्र सिंह की फोटो प्रकाशित की थी। हिमाचल के विकास में डा. वाइएस परमार व रामलाल ठाकुर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पोस्टर व बैनर में सभी को स्थान दिया जाना चाहिए। इस बार गलती हुई है, लेकिन भविष्य में इसका ध्यान रखने की जरूरत है। उधर, जन संकल्प सम्मेलन के प्रभारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रचार का जिम्मा देख रही टीम ने बैनर व पोस्टर तैयार किए थे। उन्हें यह चीज देखनी चाहिए थी।

    प्रचार का जिम्मा देख रही टीम ने तैयार किए थे बैनर व पोस्टर : नेगी

    जन संकल्प सम्मेलन के प्रभारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रचार का जिम्मा देख रही टीम ने बैनर व पोस्टर तैयार किए थे। उन्हें यह चीज देखनी चाहिए थी।

