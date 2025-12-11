Language
    हिमाचल सरकार के कार्यक्रम से प्रतिभा और विक्रमादित्य ने क्यों बनाई दूरी, एक दिन पहले सोनिया से मुलाकात के क्या मायने?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार के एक कार्यक्रम में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति ने राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है। सोनिया गांधी से उनकी हालिय ...और पढ़ें

    दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ वीरभद्र सिंह का परिवार।

    जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में वीरभद्र परिवार शामिल नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह व पुत्र कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह दोनों ने कार्यक्रम में से दूरी बनाई। 

    वीरवार को मंडी में सरकार का भव्य कार्यक्रम हुआ, लेकिन कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के इसमें शामिल न होने से कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो गईं।

    अंदरखाते यह भी चर्चा हो रही है कि क्या वीरभद्र परिवार नाराज है। नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से यह चर्चा चल रही है। इस बीच कार्यक्रम से एक दिन पहले निजी दौरे पर चले जाने से कई तरह की बातें चल रही हैं। 

    परिवार सहित विदेश दौरे पर गए विक्रमादित्य सिंह

    दरअसल, कार्यक्रम से पहले बुधवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह परिवार सहित निजी विदेश दौरे चले गए हैं। उनके साथ पत्नी डा. अमरीन कौर और माता एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी गई हैं।

    विदेश दौरे से पहले सोनिया गांधी से मंत्रणा

    विदेश दौरे पर जाने से पहले उन्होंने परिवार सहित कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ प्रतिभा और विक्रमादितय सिंह की लंबी बात हुई है। इनके बीच में हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक माहौल व भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा हुई।

