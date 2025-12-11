हिमाचल सरकार के कार्यक्रम से प्रतिभा और विक्रमादित्य ने क्यों बनाई दूरी, एक दिन पहले सोनिया से मुलाकात के क्या मायने?

जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन में वीरभद्र परिवार शामिल नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह व पुत्र कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह दोनों ने कार्यक्रम में से दूरी बनाई।



वीरवार को मंडी में सरकार का भव्य कार्यक्रम हुआ, लेकिन कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के इसमें शामिल न होने से कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो गईं।

अंदरखाते यह भी चर्चा हो रही है कि क्या वीरभद्र परिवार नाराज है। नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से यह चर्चा चल रही है। इस बीच कार्यक्रम से एक दिन पहले निजी दौरे पर चले जाने से कई तरह की बातें चल रही हैं।